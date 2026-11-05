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Bắc Bộ sắp đón đợt rét diện rộng đầu tiên, Trung Bộ nguy cơ mưa lớn kéo dài

Thứ Năm, 14:57, 05/11/2026
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VOV.VN - Khoảng ngày 8 - 9/11, Bắc Bộ có khả năng đón đợt không khí lạnh mạnh, khiến nhiệt độ vùng núi giảm xuống dưới 13 độ C.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với những hình thái thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn, khoảng ngày 8 - 9/11, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết chuyển lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 13 độ C.

Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên trong mùa Đông 2026 - 2027.

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Cùng với không khí lạnh, từ đêm 8/11 đến ngày 12/11, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8 - 9. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Đáng chú ý, từ ngày 9 - 12/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ dự báo gió mạnh trên biển; kịp thời thông báo, hướng dẫn thuyền trưởng, chủ phương tiện và tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đối với khu vực Trung Bộ, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; chủ động rà soát, sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Đồng thời, tổ chức vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo quy định, đặc biệt lưu ý các hồ chứa nhỏ, hồ xung yếu nhằm bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai.

Đối với Bắc Bộ, Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát phương án ứng phó với rét, bảo vệ sức khỏe người dân, phòng tránh nguy cơ mất an toàn khi sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín; đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ vật nuôi và sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương cũng được yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền kỹ năng phòng tránh thiên tai đến người dân, nhất là tại cơ sở; duy trì trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Hoàng Lâm/VOV.VN
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