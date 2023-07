Bắc Giang đồng loạt thanh lý hàng chục công trình nước sạch kém hiệu quả

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, hiện toàn tỉnh Bắc Giang có 70 công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung không hoạt động, hoạt động kém hiệu quả, nguyên giá đầu tư hơn 221 tỷ đồng.

Phần lớn các công trình được đầu tư xây dựng theo Chương trình 134, 135, Quyết định 755/QĐ-TTg về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian hoạt động đã lâu, khi hư hỏng không duy tu, sửa chữa kịp thời, nước nguồn dần cạn kiệt.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Gáo, xã Hương Gián (Yên Dũng) xuống cấp nghiêm trọng và phải thanh lý.

Căn cứ đề nghị của UBND các huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho thanh lý 31/70 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng khôi phục.

Cụ thể, huyện Sơn Động có 7 công trình do UBND các xã An Lạc, Vĩnh An, Vân Sơn, An Bá, Yên Định quản lý; huyện Lục Ngạn có 18 công trình do UBND các xã Phong Minh, Cấm Sơn, Tân Lập, Phú Nhuận, Đèo Gia, Kiên Lao, Sa Lý quản lý; huyện Lục Nam có 3 công trình do UBND các xã Vô Tranh, Đông Phú quản lý; huyện Yên Dũng có 3 công trình do UBND các xã Hương Gián, Trí Yên quản lý.

Tổng mức đầu tư của 31 công trình hơn 36 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 12,2 tỷ đồng. Công trình đưa vào sử dụng sớm nhất từ năm 1996 là hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Đông Phú (Lục Nam).

Hiện, UBND các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn đã nộp hồ sơ đề nghị thanh lý về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, gửi cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.

UBND tỉnh Bắc Giang giao nhiệm vụ cho UBND các huyện hoàn thành việc thanh lý các công trình cấp nước sạch kém hiệu quả xong trước ngày 30/9/2023.

Trước đó, hơn 1.000 hộ dân sinh sống tại thị trấn Kép (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) rất bức xúc về việc bỏ tiền ra mua nước sạch Công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm nhưng lại nhận phải nguồn nước kém chất lượng để sinh hoạt. Dẫn đến việc người dân mắc phải hàng loạt các loại bệnh vệ da do sử dụng nước kém chất lượng.

Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm đã xuống cấp, hệ thống xử lý nước thô sơ, kém hiệu quả.

Ông Đặng Đình Thiều ở Tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết, tình trạng nước có màu đục diễn ra khoảng hơn 2 năm nay. Mặc dù là nước sạch, tuy nhiên gia đình ông Thiều không dám dùng vào việc sinh hoạt hằng ngày mà chỉ dùng để tưới tiêu hoa màu và tẩy rửa nhà vệ sinh.

“Để sử dụng nước được đảm bảo, gia đình tôi đã phải đầu tư mua thêm bình máy lọc 3 lõi với giá gần 5 triệu đồng, tuy nhiên chất lượng nước vẫn chỉ ở mức dùng tạm. Tại các cuộc tiếp xúc cư tri, nhân dân chúng tôi nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý việc nước không đảm bảo chất nước, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý nào dứt điểm để chúng tôi an tâm sử dụng nước sạch”- ông Thiều nói.

Chiều 24/7, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Võ Văn Phương ở tổ dân phố số 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho biết: "Sau khi Báo Điện tử VOV phản ánh về tình trạng nhà máy cung cấp nước sạch của Công ty TNHH nước sạch Đồng Tâm bị người dân tố cung cấp nước bẩn. Đến nay, nguồn nước sạch đã cơ bản được đảm bảo cho cuộc sống sinh hoạt của người dân".