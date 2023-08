Bắc Giang quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông

Theo Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, tình hình TTATGT trên địa bàn trong thời gian gần đây có chiều hướng diễn biến phức tạp, TNGT tháng 7/2023 tăng cao cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2022 (số vụ tăng 150%, số người chết tăng 42,9%, số người bị thương tăng 200%).

Nguyên nhân là do ý thức chấp hành của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế. Mật độ phương tiện tham gia giao thông gia tăng nhanh. Cùng với đó là nhận thức của một số đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò của nhiệm vụ bảo đảm TTATGT còn hạn chế, có tâm lý chủ quan, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT, tổ chức điều tiết giao thông trong quá trình thi công công trình

Đặc biệt thời gian qua các địa phương và lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức rà soát những khu vực bất hợp lý về tổ chức giao thông và điểm đen tiềm ẩn tai nạn. Qua đó xác định trên tỉnh có 187 điểm bất cập về giao thông cần phải xử lý như huyện Sơn Động 17 điểm; Hiệp Hòa 14 điểm, Việt Yên 12 điểm, Tân Yên 11 điểm, Yên Dũng 10 điểm... Có 33 điểm tiềm ẩn xảy ra TNGT và 150 điểm cần điều chỉnh về tổ chức giao thông.

Đáng chú ý là, trong các điểm này có 4 “điểm đen” (tức điểm đã từng xảy ra 2 vụ TNGT có người chết hoặc 3 vụ tai nạn trở lên, trong đó có 1 vụ có người chết hoặc 4 vụ tai nạn trở lên nhưng chỉ có người bị thương) được chỉ ra cụ thể thuộc địa bàn các huyện: Việt Yên, Hiệp Hòa và Yên Thế.

Vẫn còn một số tình trạng xe máy không tuân thủ biển báo giao thông, ngang nhiên đi vào phần làn đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT

Khảo sát cụ thể tại ngã tư giao nhau giữa đường nối QL 37 với QL 17 đi qua Khu công nghiệp Việt Hàn và đường liên xã thuộc địa phận thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến (Việt Yên) cho thấy đây là các tuyến đường mới được xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng. Do đường rộng đẹp nên các phương tiện đi qua đây đều di chuyển với tốc độ cao, nếu không chú ý quan sát rất dễ xảy ra tai nạn.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp kiềm chế TNGT trên địa bàn.

Yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo công an các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về TTATGT. Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm của lực lượng chức năng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường xử phạt “nguội” trên toàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang tiến hành xử phạt lỗi vi phạm giao thông bằng camera an ninh đã nâng cao ý thức của người khi tham gia giao thông

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải đôn đốc các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai xử lý các tồn tại, bất cập về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông và các vị trí “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT; kịp thời khắc phục các hư hỏng công trình đường bộ do mưa bão gây ra. Tăng cường kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATGT, tổ chức điều tiết giao thông trong quá trình thi công công trình.

UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng các nội dung về mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực TTATGT. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm TTATGT của các đơn vị, địa phương, nhất là cấp xã. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu tiếp tục để xảy ra TNGT tại các vị trí “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT trên địa bàn.