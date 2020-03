Bắc Giang xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tiếp tục thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua đó xử phạt vi phạm hành chính gần 3 tỷ đồng, giữ và tước gần 2000 xe và giấy phép lái xe. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã xử lý gần 600 trường hợp vi phạm.

Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: Xử lý vi phạm nồng độ cồn là công việc thường xuyên của đơn vị. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các huyện, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân và tuân thủ các hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 như: Đeo khẩu trang; sử dụng găng tay; sát khuẩn thiết bị, công cụ hỗ trợ…Đặc biệt, trong quá trình sử dụng máy đo nồng độ cồn, sẽ không dùng phễu thổi chung mà dùng ống thổi riêng cho từng người để bảo đảm an toàn cho người dân

“Để đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông cũng như tiếp tục duy trì nghiêm về thực hiện Nghị định 100, đưa Nghị định 100 của Chính phủ vào trong cuộc sống, chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng để tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát bố trí lực lượng đảm bảo 24/24 trên những tuyến, địa bàn quốc lộ trọng điểm để tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn”./.