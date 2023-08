Bắc Kạn thông xe tuyến đường tỉnh 254 sau sự cố lở núi

Như VOV đã thông tin, khoảng 14h30p ngày 14/8, một vạt đá từ đỉnh núi cao ven tuyến tỉnh lộ 254, đoạn Km100+500 qua Bản Mới, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã bất ngờ sạt lở, nhiều khối đá lớn văng xuống mặt đường. Rất may không có thiệt hại về người, phương tiện giao thông cũng như công trình nhà cửa xung quanh. Thông tin từ Sở GTVT Bắc Kạn, sau khi hiện tượng sạt lở không còn tiếp diễn, cuối giờ chiều 14/8 đơn vị quản lý tuyến đường đã huy động máy móc, phương tiện tiếp cận hiện trường và tiến hành khắc phục sự cố sạt lở. Đến 19h30p các phương tiện tham gia giao thông đã có thể lưu thông qua vị trí này.

Nhiều khối đá lớn tràn xuống mặt đường sau sự cố lở núi trên Đường tỉnh 254, đoạn qua Km100+500, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Đến 19h30 cùng ngày, đơn vị quản lý tuyến đường đã khắc phục sự cố và thông xe tạm thời

Những ngày qua Bắc Kạn có mưa lớn kéo dài, gây ra các hiện tượng sụt, lún và lở đất đá trên một số tuyến giao thông trọng điểm. Cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Kạn tiếp tục khuyến cáo người dân cũng như các đơn vị quản lý đường bộ không lơ là, chủ quan trước nguy cơ sạt lở, hạn chế tối đa việc lưu thông qua các khu vực đồi núi khi mưa lớn xảy ra. Đặc biệt, với các vị trí đã có cảnh báo nguy cơ sạt lở cần sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Ông Hà Đức Dục, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Kạn cho biết thêm: “Với các vị trí vừa khắc phục xong, nếu còn nguy cơ tiếp tục sạt lở, chúng tôi yêu cầu lực lượng chức năng kiểm soát chặt, đảm bảo an toàn mới cho người dân đi qua. Ban ATGT tỉnh cũng chỉ đạo Ban ATGT các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, các lực lượng chức năng trong khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra. Tiến hành phân luồng đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Trong đó tập trung kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất, có phương án bố trí phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân đi qua các khu vực ngập lụt…”.