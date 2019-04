Bạc Liêu xử lý sai phạm trong dự án khu dân cư Nọc Nạng

Liên quan vụ việc sai phạm trong thực hiện Dự án Khu dân cư (KDC) Nọc Nạng (phường 1, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, trong cuộc họp báo của tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh này cho biết, đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm người vi phạm.

Đến nay, hạ tầng trong Khu dân cư Nọc Nạng vẫn ngổ ngang

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, sau khi nắm bắt dư luận về việc có dấu hiệu lừa bán đất nền cho nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau, Công an tỉnh đã chủ động xác minh từ ngày 13/7/2018. Ngày 10/9, Công an nhận được kết luận thanh tra tại Dự án này.



Ngày 14/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Dự án KDC Nọc Nạng và đến nay vẫn đang tiếp tục thu thập tài liệu để chứng minh các hành vi vi phạm đối với chủ đầu tư là Cty TNHH Thiên Phúc.

Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Dự án KDC Nọc Nạng có dấu hiệu sai phạm liên quan đến nhiều người, trong đó có cán bộ của địa phương.

Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đang làm rõ trách nhiệm quản lý và lợi ích kinh tế từ việc mua đất nền và công tác quản lý đất đai. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là xử lý nghiêm cán bộ sai phạm, kể cả những người liên quan trước đây đã về hưu và người đương chức theo các quy định của Đảng và pháp luật.

Nhiều người dân trở thành nạn nhân của Công ty TNHH Thiên Phúc và họ rất mong muốn ngành chức năng vào cuộc đảm bảo lợi ích cho họ.

Trước đó, Thanh tra Sở xây dựng Bạc Liêu đã thanh tra dự án này. Điều đáng nói, sau khi có Kết luận Thanh tra Dự án KDC Nọc Nạng, Sở Xây dựng Bạc Liêu đã không thực hiện công khai theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.

Ngày 13/7/2018, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đăng bài điều tra "Bạc Liêu: Khốn khổ vì mua đất trong dự án Khu dân cư Nọc Nạng". Theo đó, Công ty TNHH Thiên Phúc trúng thầu Dự án KDC Nọc Nạng vào năm 2011. Không lâu sau, doanh nghiệp này có công văn xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án và được UBND huyện Giá Rai (nay là thị xã Giá Rai) đồng ý cho tăng từ 294 lên thành 358 nền.

Mặc dù chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng Cty TNHH Thiên Phúc được ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu cấp hàng loạt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, rất nhiều người dân đã mua đất nền trong dự án này. Họ đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như điều khoản trong hợp đồng đã ký với doanh nghiệp. Trong đó có nhiều nền đất được công ty này bán cho nhiều chủ ở các địa phương khác nhau, khiến nhiều người có nhu cầu thực sự đã rơi vào cảnh "trắng tay" vì vay mượn tiền mua đất tại khu dân cư này./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

