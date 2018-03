Bắc Ninh: Anh em ruột mâu thuẫn, công an chậm xử lý, nguy cơ án mạng?

Trốn biệt không dám về nhà

Từ Tết Nguyên đán đến nay, vợ chồng ông Nguyễn Đức Công (SN 1968, thường trú tại khu phố Lễ Xuyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) trốn biệt không dám về nhà vì sợ bị đánh.

Ngồi bệt trên giường với chiếc chân bó bột, ông Công thuật lại sự việc xảy ra ngày 14/2/2018 (Tức 29 Tết).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo ông Công, sáng hôm đó 7 người mang theo xà beng, xà cầy, búa tạ, máy cắt, máy khoan, gậy tuýp, dao đến nhà bắt mở cửa. Họ túm tóc, đập đầu bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Công) xuống đất và chửi bới: “… vì mày mà nhà tao loạn”.

Khi ông Công vào can ngăn thì bị đánh, con trai vào can thì bị truy sát. Sau đó những người này dùng các công cụ như máy đục, máy cắt, xà beng… để phá tài sản. Chứng kiến sự việc nhưng không ai dám vào can ngăn.

Ông Công trình bày, thời điểm đó, ông vừa chống cự vừa lùi lên tầng 2, nhưng vẫn bị đánh vào đầu, mặt, vào người và chân tay, rồi bị rơi xuống mái tôn nhà hàng xóm, sau đó rơi xuống đất bất tỉnh.

Theo ông Công, những người đánh, phá gia đình mình đều là anh em, con cháu trong nhà.

Vụ việc ngày 14/2 vừa qua là đỉnh điểm của mâu thuẫn, ông Công phải nhập viện, bó bột. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, ông Công bị vỡ xương hai gót chân, bị đa thương tích.

Ông Công kể lại sự việc.

Đây không phải là lần đầu tiên, giữa ông Công và anh em trong gia đình xảy ra xung đột. Lần đầu tiên xảy ra xung đột giữa anh em họ xảy ra vào ngày 27/8/2017, rồi liên tiếp các ngày 2-5/9/2017.

Tiếp đó là các vụ việc xảy ra vào ngày 3/11/2017; ngày 7/2/2018; 12/2/2018 và đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào ngày 14/2/2018.

Cường độ xung độ ngày càng tăng, thể hiện ở việc ban đầu chỉ là đập phá cổng, vứt tài sản từ trong nhà ra ngoài, sau đó là chửi bới đe dọa và gây thương tích.

Theo người đàn ông này, khi các vụ xung đột xảy ra, đều gọi cho chính quyền địa phương, cảnh sát 113, nhưng có đôi lần, sự việc xô xát còn xảy ra ngay trước mặt lực lượng cảnh sát mà không có sự can thiệp (!?).

Bên cạnh đó, sau sự việc xảy ra ngày 14/2/2018, ông yêu cầu được đi giám định thương tích nhưng công an cho rằng, ông lành lặn hẳn mới thực hiện giám định.

Chỉ là việc nhỏ, hay sự tắc trách (!?)

Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh nhận nhiều đơn thư liên quan đến vụ việc này. Theo điều tra viên được phân công làm rõ đơn đề nghị liên quan hành vi xâm phạm chỗ ở và hủy hoại tài sản thì vấn đề này đã được khép lại do không có yếu tố tội phạm vì chỉ là việc hai bên kẻ mang tài sản ra khỏi nhà, người thì đưa vào.

Giấy ra viện có từ ngày 15/2

Điều tra viên cũng cho hay, bản chất vụ việc là mâu thuẫn anh em trong gia đình. Em thì tố các anh cướp đất, ngược lại các anh cũng tố em liên quan đến việc thờ cúng bố mẹ, tổ tiên.

Đối với đơn kiến nghị xem xét về hành vi Cố ý gây thương tích và đe dọa giết người, Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Trưởng Công an thị xã Từ Sơn cho hay, hiện đang phân đội điều tra hình sự thụ lý.

Về việc ông Công gãy chân, theo Đại tá Huệ: “Có thể là do khi bị đuổi ngã từ mái nhà xuống, chứ có ai đánh đâu”.

Trả lời câu hỏi về việc ông Công yêu cầu được đi giám định, Trưởng Công an thị xã Từ Sơn cho rằng, phải có giấy ra viện, chứng thương mới giám định được. “Tuần sau có giấy ra viện thì mới giám định được. Vì trưng cầu giám định thương tật phải có đầy đủ tài liệu mới có thể giám định”.

Tuy nhiên, khi phóng viên cho biết, ông Công đã có giấy ra viện từ ngày 15/2, thì Đại tá Công an công an “hơi ngỡ ngàng”.

Đại tá Huệ gọi điện cho điều tra viên thì mới được biết, mới liên lạc với bệnh viện mà đến thứ 6 (ngày 23/3) Bệnh viện mới cung cấp.

Nói về việc lực lượng cảnh sát không can thiệp khi xảy ra xô xát, Đại tá Huệ cho rằng, đấy là lời nói không đúng: “Công an đến họ không mở cửa”.

Vụ việc là xung đột giữa anh em trong gia đình. Mâu thuẫn của họ xảy ra trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã xuất hiện từ lâu, kéo dài, cường độ mâu thuẫn đang ngày càng tăng. Đã có hung khí xuất hiện trong những vụ xung đột (dao), có người bị thương. Vậy với sự can thiệp chậm chạp của cơ quan chức năng như hiện nay thì lần sau có thể sẽ là án mạng (!?)./.

