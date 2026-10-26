Ngày 26/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi trao Bằng khen cho các tập thể

Hiện nay, thành phố Bắc Ninh đang quản lý 37.212 hồ sơ liệt sĩ. Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch, thành phố đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Đến ngày 15/9, thành phố hoàn thành khai quật, kiểm tra, lấy mẫu đối với 2.758 phần mộ tại 215 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 92 xã, phường, sớm hơn 6,5 tháng so với kế hoạch ban đầu. Qua đó, thu nhận được 2.147 mẫu hài cốt liệt sĩ; 611 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Toàn bộ mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác giám định.

Thành phố Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu hơn 2.700 phần mộ liệt sĩ, vượt tiến độ 6,5 tháng

Cùng với đó, thành phố đã thu nhận mẫu ADN của 11.814 thân nhân liệt sĩ, đạt 90,82% số lượng đăng ký; tiếp nhận, di chuyển 24 hài cốt liệt sĩ từ tỉnh ngoài về địa phương. Công tác rà soát, xác minh nguồn tin, kết nối hồ sơ và số hóa thông tin phần mộ được duy trì thường xuyên, tạo cơ sở phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Công tác chuẩn bị tại một số địa phương chưa chặt chẽ; việc phối hợp quản lý lực lượng, thực hiện quy trình và tuyên truyền, vận động có thời điểm, địa bàn chưa sâu sát.

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng BCĐ Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 1 ghi nhận, đánh giá cao kết quả thành phố Bắc Ninh đạt được, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của Quân khu.

Nhấn mạnh Bắc Ninh là một trong hai địa phương có số lượng liệt sĩ lớn nhất Quân khu 1, Thiếu tướng Dương Văn Quang đề nghị thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây phải được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài; trong thời gian triển khai chiến dịch cần tập trung cao độ, tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và có kết quả cụ thể.

Thành phố cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, nâng cao chất lượng kết luận địa bàn; đẩy mạnh thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm, quy tập phải thực hiện đúng phương châm “tìm đúng, quy tập hết, bảo đảm an toàn, tôn trọng và giữ gìn nguyên trạng hài cốt liệt sĩ”.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, số hóa 100% hồ sơ, danh sách liệt sĩ và sơ đồ mộ chí; kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu của thành phố với Cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ và Đề án 06.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng nhiều gia đình vẫn mong ngóng ngày đón người thân trở về, nhiều phần mộ chưa có đầy đủ thông tin. Thời gian càng trôi qua, nhân chứng càng ít, dấu tích càng khó xác định, đòi hỏi các cấp, ngành phải khẩn trương, kiên trì hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tiếp thu ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo; chủ trì tham mưu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch, bám sát hướng dẫn của cấp trên. Kế hoạch phải xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt; đồng thời làm rõ những công việc cần triển khai ngay trong những tháng còn lại của năm 2026.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động chỉ đạo theo lĩnh vực được phân công. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tại địa bàn, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền, không để công việc gián đoạn do thiếu phối hợp.

Đại tá Dương Trung Kiên, Phó Chính ủy, Bộ CHQS thành phố, Phó Trưởng BCĐ thành phố trao Bằng khen cho các cá nhân

Trước mắt, các địa phương tập trung rà soát từng nguồn tin đã tiếp nhận, phân loại theo mức độ đầy đủ của căn cứ và xác định hướng xử lý cụ thể đối với từng trường hợp. Những hồ sơ đủ điều kiện phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định.

Dịp này, 17 tập thể và 51 cá nhân có thành tích trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.