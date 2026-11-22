Ngày 4/11/2026, HĐND thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND nhằm thiết lập cơ chế, chính sách đặc thù và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với những tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để giải quyết những vướng mắc kéo dài, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Theo số liệu được công bố, 12 dự án có tổng cộng 24.943 căn hộ thực tế, trong khi số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép là 6.759 căn, chênh lệch 18.184 căn. Các dự án gồm: CT6 Kiến Hưng, Đại Thanh, CT5 Tân Triều, Xa La, CT11 và CT12 Kim Văn - Kim Lũ, VP3, VP5, VP6, HH1, HH2, HH3 và HH4 Linh Đàm.

Nghị quyết 96 đặt ra cơ chế xử lý đối với từng công trình, hạng mục vi phạm trên cơ sở rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng công trình, quy hoạch, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Theo đó, công trình đáp ứng các điều kiện được xem xét tồn tại có điều kiện; công trình, hạng mục không đáp ứng yêu cầu phải phá dỡ.

Không thay đổi bản chất hành vi vi phạm

Một trong những nguyên tắc đáng chú ý của Nghị quyết là việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm đã được xác định tại các kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Đánh giá về quy định này, luật sư Vũ Thị Thu Hà, Công ty Luật TNHH Tâm Tín Thành, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: “Tôi đánh giá cao Điều 3, vì đây là phần quyết định tinh thần của cả Nghị quyết. Điều này đưa ra sáu nguyên tắc: khách quan, công khai, minh bạch; rà soát cụ thể từng dự án; không làm thay đổi bản chất vi phạm; chủ đầu tư tự chịu chi phí, không dùng ngân sách; người mua không có lỗi thì không phải gánh thiệt hại; và giữ nguyên quyền khiếu nại, khởi kiện”.

Cũng theo luật sư Vũ Thị Thu Hà, Nghị quyết chỉ bàn chuyện khắc phục hậu quả thế nào, chứ không xóa đi cái sai. Công trình được cho tồn tại có điều kiện thì vẫn là công trình vi phạm, và chính vì thế nó phải chịu những nghĩa vụ mà công trình xây đúng phép không phải chịu: nộp lại số lợi bất hợp pháp, phá dỡ hoặc chuyển đổi công năng phần sai, bổ sung hạ tầng”.

Cùng phân tích nguyên tắc này, luật sư Lương Quỳnh Nga, Công ty Luật TNHH Đông Nam Á cho rằng: “Theo tôi, nguyên tắc không làm thay đổi bản chất hành vi vi phạm được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND là một nguyên tắc rất quan trọng, thể hiện quan điểm nhất quán của thành phố Hà Nội: tháo gỡ khó khăn, xử lý những tồn tại kéo dài nhưng không đánh đổi tính nghiêm minh của pháp luật”.

Theo luật sư Lương Quỳnh Nga, chúng ta cần phân biệt rõ giữa việc hợp thức hóa sai phạm và việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với điều kiện thực tế. Một công trình đã được xác định xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép hoặc vi phạm các quy định về đất đai thì bản chất vi phạm đó không thể bị thay đổi chỉ vì công trình được xem xét cho tồn tại có điều kiện. Việc xem xét cho tồn tại là một giải pháp xử lý hậu quả, chứ không phải là sự công nhận rằng hành vi xây dựng trước đây là đúng pháp luật.

Tháo gỡ vướng mắc không đồng nghĩa hợp thức hóa sai phạm

Theo luật sư Vũ Thị Thu Hà, không phải công trình nào cũng được giữ lại. Muốn được tồn tại có điều kiện, công trình phải đáp ứng đồng thời các tiêu chí tại khoản 3 Điều 4, trong đó có yêu cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy; có hạ tầng thiết yếu hoặc phương án khắc phục khả thi; bảo đảm khoảng cách công trình; không vi phạm chỉ giới đường đỏ và hành lang bảo vệ. Không đạt yêu cầu thì phải phá dỡ theo khoản 2 Điều 4 và Điều 6.

Ngay cả công trình được giữ lại, chủ đầu tư vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính và biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Trong đó có việc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo Điều 8, thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai trên diện tích thực tế theo Điều 9, di dời và trả lại công năng khối đế, tầng kỹ thuật, diện tích sinh hoạt cộng đồng theo điểm a khoản 2 Điều 5, đồng thời đầu tư bổ sung hạ tầng theo Điều 7.

Đáng chú ý, luật sư Vũ Thị Thu Hà phân tích nghị quyết được ban hành hướng đến bảo vệ hàng chục nghìn hộ dân đang sinh sống thực tế và lợi ích công cộng, không phải người vi phạm. Phá dỡ đồng loạt thì người lãnh hậu quả trước tiên là những người mua nhà không có lỗi gì, còn xã hội mất đi một khối tài sản rất lớn. Nghị quyết chọn cách giữ lại phần có thể giữ khi đã bảo đảm an toàn, đồng thời buộc người vi phạm trả giá và khắc phục.

Về vấn đề này, luật sư Lương Quỳnh Nga cũng cho rằng việc tháo gỡ vướng mắc không đồng nghĩa với việc chủ đầu tư được miễn trách nhiệm. Theo luật sư, điều quan trọng không phải là giữ lại công trình bằng mọi giá, mà là lựa chọn phương án xử lý đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, công bằng và lợi ích công cộng. “Tháo gỡ để giải quyết hậu quả của sai phạm, chứ không phải tháo gỡ để xóa bỏ sai phạm. Đó chính là ranh giới cần được giữ vững khi triển khai Nghị quyết này”, luật sư Lương Quỳnh Nga phân tích.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm, không sử dụng ngân sách nhà nước

Khoản 4 Điều 3 Nghị quyết 96 quy định chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, các biện pháp khắc phục hậu quả và chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm của mình. Không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư,…

Dự án của tập đoàn Mường Thanh tại Linh Đàm

Về nội dung này, luật sư Vũ Thị Thu Hà cho biết: “Khoản 4 Điều 3 thực chất nói một điều rất giản dị: ai làm sai thì người đó trả tiền. Nhưng tôi nghĩ ý nghĩa của nó lớn hơn câu chữ.

Đầu tiên là chuyện công bằng. Không có lý do gì để tiền thuế của người dân phải gánh thay cho một doanh nghiệp đã thu lợi từ việc xây vượt phép.

Tiếp theo là tác dụng răn đe. Nếu Nhà nước bỏ tiền ra khắc phục, các chủ đầu tư khác sẽ rút ra bài học rằng sai càng lớn, để càng lâu thì càng có cơ hội được giải cứu. Quy định này chặn đứng cách nghĩ đó.

Còn luật sư Lương Quỳnh Nga phân tích: “Quy định không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư tại khoản 4 Điều 3 Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo đảm kỷ cương pháp luật, công bằng xã hội và kỷ luật tài chính, ngân sách.

Trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư là chủ thể tổ chức thực hiện dự án, khai thác lợi ích kinh tế từ dự án thì cũng phải có trách nhiệm tự bỏ kinh phí để khắc phục những sai phạm thuộc trách nhiệm của mình.

Chúng ta không thể để xảy ra tình trạng lợi ích kinh tế từ hoạt động đầu tư thuộc về doanh nghiệp, nhưng khi phát sinh chi phí khắc phục sai phạm thì lại chuyển sang Nhà nước và xã hội gánh chịu”.

Khắc phục hậu quả không đồng nghĩa miễn trừ trách nhiệm

Bên cạnh trách nhiệm tài chính, vấn đề trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan cũng được đặt ra. Nghị quyết đồng thời quy định người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả. Nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Về nội dung này, luật sư Vũ Thị Thu Hà cho rằng việc khắc phục hậu quả chỉ là một phần trách nhiệm, nó không thay cho các trách nhiệm pháp lý khác.

Ở góc độ hành chính, Luật Xử lý vi phạm hành chính tách bạch biện pháp khắc phục hậu quả với hình thức xử phạt. Nộp lại số lợi bất hợp pháp hay phá dỡ công trình không có nghĩa là được miễn tiền phạt, nếu vẫn còn thời hiệu.

Về hình sự, nếu có dấu hiệu tội phạm, chẳng hạn tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, các tội về quản lý đất đai, hay trách nhiệm của người có chức vụ đã buông lỏng quản lý, cấp phép sai, thì khắc phục hậu quả không làm mất đi trách nhiệm hình sự. Theo Điều 51 Bộ luật Hình sự, tự nguyện khắc phục chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.

Về dân sự, chủ đầu tư vẫn phải bồi thường cho người mua theo Bộ luật Dân sự và theo hợp đồng đã ký. Khoản 6 Điều 3 đã ghi rõ người dân vẫn giữ quyền khiếu nại, khởi kiện...

Luật sư Lương Quỳnh Nga cũng khẳng định việc khắc phục hậu quả theo Nghị quyết 96 không đồng nghĩa với việc đương nhiên chấm dứt toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nếu có căn cứ xác định cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ thì trách nhiệm tương ứng vẫn phải được xem xét độc lập.