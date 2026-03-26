Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông từ 15/5

Theo đó, Nghị định 81/2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh, thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ 15/5. Trong đó, Nghị định 81/2026 quy định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019.

Điểm đáng chú ý là việc Nghị định 81/2026 bãi bỏ Nghị định 100/2019 xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng từ ngày 15/5.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Khi đó, Nghị định 168/2024 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ đa phần liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Riêng phần nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt vẫn được áp dụng theo Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông.

Đến ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Tại đây, Chính phủ tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt về giao thông đường bộ và bãi một số nội dung xử phạt giao thông đường sắt.

Theo Điều 1 Nghị định 100/2019 (được bổ sung tại Nghị định 168/2024, Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể đối với từng chức danh về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì áp dụng quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.