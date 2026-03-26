中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông từ 15/5

Thứ Năm, 16:47, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ 15/5. Trong đó, nghị định này quy định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019.

Theo đó, Nghị định 81/2026 quy định các hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh, thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt có hiệu lực từ 15/5. Trong đó, Nghị định 81/2026 quy định việc bãi bỏ Nghị định 100/2019.

Điểm đáng chú ý là việc Nghị định 81/2026 bãi bỏ Nghị định 100/2019 xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng từ ngày 15/5.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe.

Khi đó, Nghị định 168/2024 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 100/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 123/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ đa phần liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Riêng phần nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt vẫn được áp dụng theo Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông.

Đến ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Tại đây, Chính phủ tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt về giao thông đường bộ và bãi một số nội dung xử phạt giao thông đường sắt.

Theo Điều 1 Nghị định 100/2019 (được bổ sung tại Nghị định 168/2024, Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể đối với từng chức danh về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì áp dụng quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Tạm ngưng thi hành Nghị định 46 về an toàn thực phẩm

VOV.VN - Thường trực Chính phủ thống nhất kéo dài thời hạn tạm ngưng hiệu lực Nghị định số 46 và Nghị quyết số 66 về an toàn thực phẩm đến khi Luật An toàn thực phẩm sửa đổi có hiệu lực. Bộ Y tế trình phương án mới trước ngày 28/3.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: Nghị định 81/2026 bãi bỏ Nghị định 100/2019 xử phạt giao thông đường sắt pháp luật giao thông vi phạm hành chính an toàn giao thông Nghị định 168/2024 trừ điểm bằng lái quản lý giao thông quy định mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tạm dừng hiệu lực Nghị định 46, gỡ vướng cho doanh nghiệp thực phẩm
Tạm dừng hiệu lực Nghị định 46, gỡ vướng cho doanh nghiệp thực phẩm

Tạm dừng hiệu lực Nghị định 46, gỡ vướng cho doanh nghiệp thực phẩm

VOV.VN - Ngày 4/2, Chính phủ chính thức quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định số 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm, nhằm tháo gỡ các khó khăn, ách tắc trong quá trình triển khai.

Phó Cục trưởng Cục CSGT: Nghị định 168 góp phần hình thành văn hóa giao thông mới
Phó Cục trưởng Cục CSGT: Nghị định 168 góp phần hình thành văn hóa giao thông mới

Phó Cục trưởng Cục CSGT: Nghị định 168 góp phần hình thành văn hóa giao thông mới

VOV.VN - Nghị định 168/2024/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không chỉ cụ thể hóa chế tài xử phạt vi phạm giao thông, mà còn đánh dấu bước chuyển từ tư duy “cấm đoán” sang “quản trị hành vi”, hướng tới hình thành văn hóa giao thông thượng tôn pháp luật và an toàn cho mỗi gia đình.

Nghị định 168 siết chặt kỷ cương, giảm đau thương cho nhiều gia đình
Nghị định 168 siết chặt kỷ cương, giảm đau thương cho nhiều gia đình

Nghị định 168 siết chặt kỷ cương, giảm đau thương cho nhiều gia đình

VOV.VN - Sau thời gian ngắn triển khai, Nghị định 168/2024/NĐ-CP với các quy định xử phạt nghiêm khắc về trật tự, an toàn giao thông đã tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức, hành vi người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn, chấn thương nặng và tử vong, giảm bớt mất mát, đau thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục