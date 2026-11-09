Bài toán mở rộng cao tốc Bắc - Nam: 5 dự án PPP, vốn gần 178.400 tỷ đồng

Đề xuất mở rộng khoảng 1.144km cao tốc lên 6 làn xe

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức đối tác công tư (PPP), trên cơ sở kết quả nghiên cứu tiền khả thi và đề xuất sơ bộ của các nhà đầu tư.

Dự án mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong thời gian qua.

Thông tin được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo đó, 4 doanh nghiệp được xem xét gồm: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Bộ Xây dựng cho biết đã phối hợp với 6 bộ để rà soát, làm rõ các căn cứ pháp lý và thẩm quyền triển khai dự án. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ sẽ xem xét giao một số doanh nghiệp thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư theo phương thức PPP.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền, Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. Theo phương án gần nhất được Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ vào tháng 10/2026, việc mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông tập trung vào đoạn Hà Nội - TP.HCM, gồm 18 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 1.144km.

Quy mô đầu tư dự kiến nâng cấp các đoạn cao tốc đang khai thác với 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây hiện có 4 làn xe hoàn chỉnh sẽ được mở rộng lên 6 làn nhằm bảo đảm đồng bộ quy mô với các đoạn tuyến liền kề.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ phương án khoảng 178.357 tỷ đồng. Trong phương án này, Bộ Xây dựng dự kiến tách 3 đoạn tuyến hiện do nhà đầu tư thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, gồm Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo, thành 3 dự án độc lập.

Ba đoạn tuyến có tổng chiều dài khoảng 178km, với sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng 27.948 tỷ đồng. Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và hiện do Nhà nước tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án để triển khai theo phương thức PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Cụ thể, dự án phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ có chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 72.186 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn sơ bộ dự kiến khoảng 20 năm. Dự án phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây có chiều dài khoảng 551km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 78.223 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm.

Như vậy, phương án được Bộ Xây dựng nghiên cứu gồm 3 dự án đối với các đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu phí và 2 dự án đối với các đoạn tuyến do Nhà nước tổ chức thu phí.

Làm rõ thời điểm mở rộng, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư

Liên quan đến ý kiến của các bộ, ngành về sự cần thiết và thời điểm triển khai mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Bộ Xây dựng cho biết toàn bộ 23 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc này đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác chậm nhất trong tháng 12/2025.

Việc đưa toàn tuyến vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện lưu thông từ Bắc vào Nam, góp phần rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí logistics, tạo thêm dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

Đối với nhu cầu vốn năm 2027 của các dự án thành phần đã hoàn thành tuyến chính, Bộ Xây dựng cho biết nguồn vốn này chủ yếu phục vụ việc hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh, một số đoạn đường gom và công tác quyết toán. Các hạng mục trên cơ bản không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tuyến chính cao tốc.

Bộ Xây dựng đề xuất phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam sẽ phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Về vấn đề thời hạn bảo hành các công trình, Bộ Xây dựng cho biết các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2017 - 2020 có thời hạn bảo hành đến tháng 6/2026; các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2021 - 2025 có thời hạn bảo hành đến tháng 12/2027.

Theo Bộ Xây dựng, trong trường hợp được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, việc thi công mở rộng dự kiến được triển khai sau khi hết thời hạn bảo hành đối với các đoạn tuyến thuộc giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, làm rõ các nội dung liên quan nhằm bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả và tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Bộ Xây dựng cũng khẳng định, việc đầu tư mở rộng các tuyến đường cao tốc hiện hữu theo phương thức PPP phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về đường bộ, đầu tư theo phương thức đối tác công tư và quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc nghiên cứu mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông được kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao năng lực khai thác tuyến giao thông huyết mạch quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, giảm áp lực giao thông và tăng cường kết nối các vùng kinh tế.

Tuy nhiên, phương án hiện vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư và làm rõ các vấn đề pháp lý, thẩm quyền. Việc triển khai cụ thể còn phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền.