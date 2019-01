Bán bào thai: Những câu chuyện đau lòng ở huyện miền núi Nghệ An

PC_Article_AfterShare_1

Từ Mường Xén (trung tâm huyện lỵ Kỳ Sơn, Nghệ An) mất hơn một giờ đồng hồ đi xe máy, qua những cung đường gần như “dựng đứng” với góc cua tay áo, chúng tôi mới đến được bản Đỉnh Sơn 1, Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm. Nhìn những bản làng thanh bình giữa núi rừng biên viễn, lại được bao quanh bởi dòng Nậm Mộ hiền hòa, có ai nghĩ rằng nơi đây đang “nóng” lên thực trạng nhiều bà mẹ đi bán bào thai.

(Ảnh minh họa: KT)

Từ vài ba tháng nay, âm thanh này thường xuyên được phát ra từ chiếc loa thùng trong nhà của chị Lữ Thị Phanh (dân tộc Khơ Mú), bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Dừng giã gạo để tiếp khách lạ, người đàn bà không còn nhớ năm sinh của mình kể, trung tuần tháng 8/2018 vừa qua nhờ sang Trung Quốc bán đi đứa con vừa sinh, được 70 triệu đồng mới có tiền trả nợ, sắm ti vi, mua loa thùng, xe máy.

Lữ Thị Phanh cho hay, đầu năm 2018, khi mang bầu đứa thứ 5, trong cơn túng quẫn, chị được một người quen ở xã rỉ tai bày cách bán đứa con trong bụng để lấy tiền trang trải cuộc sống. Khi thai nhi được 8 tháng tuổi, được sự đồng ý của chồng, Lữ Thị Phanh đón xe ra Móng Cái, Quảng Ninh bắt đầu hành trình bán đi “giọt máu” của mình cho người lạ. Tại đây, Phanh được một người chờ sẵn đưa qua bên kia biên giới. Sau 2 ngày ngồi ô tô, đi sâu vào nội địa Trung Quốc, Lữ Thị Phanh được đưa đến ở trong một ngôi nhà, chờ ngày trở dạ.

“Ở đó em cũng không biết là nơi nào. Em được người ta chăm sóc chu đáo, được gần 1 tháng thì em đẻ. Chuẩn bị đẻ người ta đưa em vào bệnh viện, cho ăn uống đầy đủ. Đó là một bé trai. Con đẻ ra em chưa kịp cho bú, người ta đưa đi luôn…”- Lữ Thị Phanh kể.

Lữ Thị Phanh bên chiếc ti vi có được từ tiền bán con.

Trước đó, cũng trong hành trình Kỳ Sơn - Móng Cái, Lương Thị Xoan (SN 1983) ở bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm cũng đã sang Trung Quốc để bán đi đứa con sắp sửa chào đời, nhưng không thành. Lấy hơi thổi nhóm lại bếp lửa chỉ còn chỏng chơ vài que củi, như để ngôi nhà bớt lạnh lẽo hơn, Lương Thị Xoan rầu rĩ cho biết, chị không được “may mắn” như những người khác.

Bởi, sau khi chào đời, phát hiện đứa bé bị dị tật bẩm sinh nặng, người mua đã “lắc đầu” từ chối. Đau lòng hơn, sau 9 ngày được sinh ra nơi “đất khách quê người”, bé trai của người mẹ Kỳ Sơn này đã tử vong tại bệnh viện. Con mất, tiền không có, Lương Thị Xoan buồn bã quay trở về Việt Nam chỉ với vẻn vẹn mấy trăm nghìn đồng mà những người dẫn dắt đưa làm lộ phí.

Cách bản Đỉnh Sơn 2, xã Hữu Kiệm hơn 20 km là bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu. Hơn 3 tháng đã trôi qua, không khí tang thương vẫn bao trùm lên ngôi nhà sàn trống hơ, trống hoắc của chị Moong Thị Lâm (SN 1989). Cho đến thời điểm này, cả bản làng Khơ Mú vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết đột ngột của chị Lâm trên hành trình sang Trung Quốc bán bào thai.

Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, ngày 20/9/2018, tại xã Dương Cao, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 công dân Việt Nam thương vong. Trong đó, Moong Thị Lâm tử vong tại chỗ, 4 người còn lại bị thương nặng (trong đó có 3 người đang mang thai ở tháng thứ 8). Tất cả nạn nhân đều trú tại huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An.

Con gái chị Moong Thị Lâm sẽ không còn được gặp mặt mẹ

Cùng có mặt trên chuyến xe định mệnh đó, chị Xeo Thị Tiên (SN 1982, sát vách nhà chị Lâm) dù giữ được tính mạng, nhưng đứa con trong bụng không còn, hiện chị sống lưu lạc nơi đâu người thân cũng chưa nắm được. Ngồi trong ngôi nhà sàn dựng chênh vênh bên bờ suối, đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía núi rừng, Ốc Văn Quyền (con trai chị Tiên) thở dài: vì vắng nhà, nên khi mẹ đi Trung Quốc, em không hề hay biết. Và từ đó đến nay, ở nhà cũng không nhận được tin tức gì về mẹ.

“Em đi làm mới về nên không biết chuyện thế nào. Về nghe người làng nói, ở dưới này có mấy người rủ nhau đi. Từ hôm mẹ đi đến giờ không có liên lạc gì. Mong muốn nhất của 4 anh em bây giờ là mẹ về để được thấy mặt mẹ”- Ốc Văn Quyền nói.

Thống kê của ngành chức năng huyện Kỳ Sơn cho thấy, từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện đã có 26 trường hợp phụ nữ vượt biên qua Trung Quốc để bán bào thai. Tất cả đều là người dân tộc Khơ Mú, tập trung chủ yếu tại hai xã Hữu Kiệm và Chiêu Lưu. Bà Vi Thị Quyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, thực trạng nhiều chị em phụ nữ tìm cách đi bán bào thai đang là vấn đề nhức nhối. Đây là sự việc chưa từng xảy ra tại địa phương. Qua nắm bắt, trực tiếp làm việc với các trường hợp, hầu hết đều thừa nhận hành vi của mình, nhiều người tỏ ra hối lỗi, nhưng cũng có người thờ ơ, như không hề biết.

“Vấn đề bán bào thai là vấn đề bức xúc xảy ra trên địa bàn. Địa bàn xảy ra chủ yếu là tại xã Hữu Kiệm, Chiêu Lưu, xã Bảo Nam và một số ít xã Bắc Lý. Đây là vấn đề xót xa đối với các nhà quản lý, chính quyền cũng như người dân địa phương hiện nay”- bà Vi Thị Quyên cho biết./.

