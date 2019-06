Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia kiểm tra tại Điện Biên

Sáng nay (5/6), đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên về công tác đảm bảo, chuẩn bị cho kỳ thi tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ yêu cầu tỉnh Điện Biên bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm in sao đề thi, tuyệt đối bảo mật đề thi trong quá trình in không được phép để lộ lọt ra ngoài.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tỉnh Điện Biên có trên 5.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có khoảng 440 thí sinh tự do. So với năm 2018, năm nay lượng thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia giảm gần 200 thí sinh, số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp chiếm tỷ lệ gần 47%.

Tổng số điểm thi là 17 điểm, trong đó số điểm thi liên trường là 14 điểm, còn lại là điểm thi độc lập không tổ chức liên trường. Ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh dự kiến sẽ có trên 700 cán bộ, giảng viên, giáo viên trực tiếp tham gia làm thi, trong đó sẽ có khoảng 330 cán bộ là của Trường Đại học Thuỷ Lợi.



Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, tại các điểm thi đã được lắp đặt hệ thống camera, bố trí hơn 250 cán bộ chiến sỹ lực lượng công an tham gia trực và bảo vệ 24 giờ /ngày để bảo quản đề thi, bài thi và an ninh khu vực. Ngay cả đối với các điểm thi xa tại các địa phương như: Tủa Chùa, Mường Nhé cũng đã hoàn tất công tác rà soát an ninh, đảm bảo cho kỳ thi. Các phương án đảm bảo về cơ sở vật chất cũng đã được triển khai sẵn sàng.

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại Điện Biên cho biết: đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất, lên đầy đủ phương án xử lý khi có sự cố xảy ra.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tỉnh kiên quyết chỉ đạo các ngành, các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế của kỳ thi, nâng cao trách nhiệm của cán bộ làm thi, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng cho các thí sinh tham dự kỳ thi năm nay.

Riêng đối với các điểm thi xa, học sinh còn nhiều khó khăn, tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương lên phương án đảm bảo giao thông, trích kinh phí hỗ trợ gạo cho các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cũng nhấn mạnh: Điện Biên cần tập trung vào việc bố trí đội ngũ cán bộ làm thi, các cán bộ được lựa chọn phải có đạo đức tốt, trải qua các lớp tập huấn về công tác coi thi, chấm thi; bảo đảm an toàn tuyệt đối các điểm in sao đề thi, tuyệt đối bảo mật đề thi trong quá trình in không được phép để lộ lọt ra ngoài. Từ đó đảm bảo cho kỳ thi trên địa bàn được diễn ra một cách tuyệt đối an toàn, nghiêm túc./.