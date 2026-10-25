Ban đầu đã xác định kẻ tình nghi đốt xe ô tô ở Huế

Sáng 24/10, một ô tô đỗ trên đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bị cháy, ô tô đỗ phía sau cũng xuất hiện nhiều vết trầy xước.

Hiện trường vụ chiếc ô tô bị đốt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 24/10, người dân phát hiện một ô tô màu trắng đỗ sát vỉa hè đường Hà Nội bị cháy. Các dấu vết cháy tập trung ở phần đầu xe bên phải và khu vực cạnh gương chiếu hậu bên phải.

Chiếc ô tô đỗ ngay phía sau cũng xuất hiện nhiều vết trầy xước ở phần sơn phía trước, khu vực cửa phụ.

Anh N.Q.R, chủ chiếc xe bị cháy cho biết ô tô do em trai anh điều khiển và đỗ trên đường Hà Nội vào rạng sáng cùng ngày. Sau khi nhận được thông tin, anh đã đến hiện trường để nắm tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng xác minh vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Hóa xác nhận lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, người bị tình nghi liên quan đến hành vi phá hoại chiếc xe đã được xác định. Công an thành phố Huế đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại của các phương tiện đang được cơ quan chức năng làm rõ./.