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Bàn giao bé trai bị bỏ rơi ở Nghệ An cho Trung tâm Công tác xã hội chăm sóc

Thứ Năm, 14:34, 05/11/2026
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VOV.VN - Sau khi xác minh nhưng chưa liên hệ được với người thân của cháu bé, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) đã làm thủ tục bàn giao cháu Đ.M.K cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh chăm sóc tạm thời.

 

Ngày 5/11, Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tiến hành bàn giao cháu Đ.M.K (sinh ngày 19/3/2022) cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An chăm sóc tạm thời trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục tiếp nhận.

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Trước đó, Công an phường Thành Vinh đã tiến hành xác minh nhân thân, lai lịch của cháu bé sau khi tiếp nhận thông tin cháu bị bỏ rơi tại khu vực số nhà 07, đường Tô Hiến Thành, khối 5 Quang Trung, phường Thành Vinh. Tuy nhiên, quá trình xác minh chưa liên hệ được với người thân của cháu.

Do đó, Công an phường đã tiến hành các thủ tục bàn giao cháu Đ.M.K cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 16, đường Trần Tấn, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An, để chăm sóc tạm thời.

Trước đó, ngày 4/11, người dân phát hiện một bé trai khoảng 4- 5 tuổi bị bỏ lại bên vệ đường trên địa bàn phường Thành Vinh. Tại nơi phát hiện cháu bé có một mảnh giấy với nội dung: “Cháu khóc không chịu ăn, dỗ mãi không được nên dì đành gửi lại cháu...”.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cháu bé đến Công an phường Thành Vinh trình báo. Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành xác minh và phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Công an phường Thành Vinh tiếp tục thông báo đến người thân của cháu Đ.M.K và người dân trên địa bàn biết, phối hợp cung cấp thông tin, liên hệ với cơ quan chức năng để thuận tiện trong quá trình xác minh, tìm kiếm người thân cho cháu.

Bá Thăng/VOV.VN
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