Ngày 20/11, tại xóm Trung Chính, xã Vạn An, gia đình ông Hoàng Văn Phụng tự nguyện bàn giao một cá thể gấu ngựa cho cơ quan chức năng để chuyển đến cơ sở cứu hộ chuyên trách.

Gấu ngựa được khám sức khỏe sau khi gây mê.

Đây là cá thể gấu cuối cùng còn được nuôi nhốt tại huyện Nam Đàn cũ. Việc bàn giao có sự phối hợp của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An, Tổ chức Động vật châu Á, Vườn quốc gia Bạch Mã cùng các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Theo ông Hoàng Văn Phụng, cá thể gấu được gia đình nuôi từ khoảng năm 2000. Đến năm 2006, gấu được đăng ký quản lý, gắn chip và gia đình phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, chăm sóc.

Sau hơn 2 thập kỷ nuôi dưỡng, nhận thấy cá thể gấu đã lớn tuổi, không còn phù hợp để tái thả về môi trường tự nhiên, cùng với sự vận động của lực lượng kiểm lâm, gia đình ông Phụng đã chủ động làm đơn tự nguyện bàn giao gấu cho Nhà nước, không yêu cầu bồi hoàn. Cá thể gấu ngựa có trọng lượng khoảng 100-110 kg, được đặt tên là Apple (Táo).

Gấu Apple được đưa lên phương tiện chuyên dụng, vận chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế.

Tham gia hoạt động cứu hộ, Tiến sĩ Jill Robinson MBE, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á, trực tiếp hỗ trợ đội ngũ thú y trong quá trình gây mê, đưa cá thể gấu ra khỏi chuồng nuôi và thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe ban đầu.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe, gấu Apple được đưa lên phương tiện chuyên dụng, vận chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã, thành phố Huế. Tại đây, cá thể gấu sẽ được chăm sóc suốt đời trong môi trường bán tự nhiên, bảo đảm các điều kiện về sức khỏe và phúc lợi động vật.

Việc bàn giao cá thể gấu cuối cùng tại địa phương đánh dấu chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại xã Vạn An, góp phần vào nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã, từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu không vì mục đích bảo tồn.