Bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh An Giang trân trọng cảm ơn chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Preah Sihanouk đã luôn đồng hành, hỗ trợ Đội K92 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ còn lại trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ông Phước nhấn mạnh, từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia về công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 2.178 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Preah Sihanouk, Kampot, Koh Kong và Kep.

Ban chuyên trách 2 tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

Ngài Sok Pheap, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Preah Sihanouk khẳng định tỉnh Preah Sihanouk sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách tỉnh An Giang, tích cực cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam, cũng như giữa hai tỉnh Preah Sihanouk và An Giang.

Ban Chuyên trách tỉnh An Giang trao tặng quà cho Ban Chuyên trách tỉnh Preah Sihanouk.

Sau lễ ký kết, lãnh đạo Ban Chuyên trách hai tỉnh đã trao quà lưu niệm cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh Preah Sihanouk, chụp ảnh lưu niệm và thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên trong công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện trách nhiệm, đạo lý tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia, tạo nền tảng để Ban Chuyên trách hai tỉnh tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những mùa khô tiếp theo.