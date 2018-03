Bạn nên tránh những thói quen này nếu không muốn mắc bệnh phụ khoa

Nhiều phụ nữ trẻ vẫn tin rằng chỉ cần đến bác sĩ phụ khoa về các vấn đề sức khoẻ tình dục hoặc các vấn đề về sức khoẻ liên quan đến sinh sản, vì vậy họ không nên đến bác sĩ để giải quyết các vấn đề về sinh dục khác. Tuy nhiên, đây chỉ là một quan niệm sai lầm và bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể đến bác sĩ phụ khoa nếu họ có vấn đề về phụ khoa. Không chia sẻ chi tiết: Do xấu hổ, nhiều phụ nữ không tiết lộ một số chi tiết về bệnh của mình với các bác sĩ phụ khoa. Điều này có thể gây trở ngại cho việc điều trị vì bác sĩ có thể không xác định được một số bệnh chỉ có thể xác định bằng các xét nghiệm. Vì vậy, điều quan trọng là phải hoàn toàn cởi mở về vấn đề của bạn với bác sĩ phụ khoa. Tránh vệ sinh quá sâu: Một số phụ nữ sử dụng các sản phẩm vệ sinh như bình xịt, chất lỏng,...để làm sạch âm đạo. Tuy nhiên, những sản phẩm này chứa các hóa chất có thể làm hỏng cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo và kích ứng da nhạy cảm của vùng này. Tránh tự chẩn đoán: Thống kê đã chỉ ra rằng, nhiều phụ nữ có xu hướng đọc trên Internet và cố gắng tự chẩn đoán các vấn đề ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của họ dựa trên các triệu chứng. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là chuyên gia y tế, bạn sẽ không có đầy đủ kiến thức về các triệu chứng, vì vậy bạn nên đến bác sĩ phụ khoa để kiểm tra vấn đề của bạn, để tránh các biến chứng về sức khoẻ do chẩn đoán sai. Đôi khi, những triệu chứng giống nhiễm trùng đường tiểu xảy ra thường xuyên có thể trở thành ung thư bàng quang. Không tiết lộ lịch sử y khoa: Khi bạn đến bác sĩ phụ khoa, điều quan trọng là cung cấp cho bác sĩ một cái nhìn tổng quan về lịch sử y tế của bạn. Bởi vì, đôi khi, một tình trạng sức khoẻ khác có thể là nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề sinh dục/sinh sản của bạn. Ví dụ, huyết áp cao hoặc bệnh tiểu đường có thể gây ra khô âm đạo và rối loạn chức năng tình dục. Tránh các bài kiểm tra ung thư cổ tử cung: Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ảnh hưởng đến hàng ngàn phụ nữ trên thế giới mỗi năm. Thông thường, ngoài kích ứng âm đạo, ung thư cổ tử cung không cho thấy bất kỳ triệu chứng nào khác ban đầu. Vì vậy, phụ nữ nhầm lẫn nó với nấm âm đạo. Do đó, điều quan trọng là đi đến bác sĩ và làm xét nghiệm ung thư cổ tử cung thường xuyên. Bỏ qua các triệu chứng tiền kinh nguyệt (PMS): Thông thường, nhiều phụ nữ gặp các triệu chứng như đau ngực, đau bụng dưới, thay đổi tâm trạng,... ngay trước kỳ kinh nguyệt của họ. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng này không thể chịu nổi và đau quá nhiều, nó có thể là dấu hiệu của một bệnh trong cơ quan sinh sản, vì vậy bạn nên để bác sĩ phụ khoa biết về vấn đề này thay vì bỏ qua nó. Không quan hệ tình dục an toàn: Các biện pháp quan hệ tình dục an toàn là cách để tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Sử dụng thuốc ngừa thai, bao cao su, kiểm tra STDs (các bệnh lây truyền qua đường tình dục) thường xuyên,... là một số lời khuyên cơ bản để ngăn ngừa các bệnh phụ khoa.

