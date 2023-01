Bảo đảm an toàn giao thông trên các quốc lộ dịp cuối năm

Từ ngày 25 tháng Chạp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Phú Yên tăng cao đột biến. Đặc biệt là phương tiện từ các tỉnh phía Nam chở công nhân, người lao động về quê ăn Tết. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau đi trên Quốc lộ 1A, nhất là ô tô cá nhân, xe máy chiếm phần lớn.

Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện hành khách.

Ông Nguyễn Tấn Thưởng, ở tỉnh Quảng Ngãi vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc, tự đi xe máy về quê cho biết: “Công việc của tôi, giờ giấc không được ổn định. Tôi chọn xe máy đi lại cho thuận tiện để chủ động thời gian”.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra phương tiện trong dịp Tết.

Lưu lượng xe khách ra các tỉnh phía Bắc rồi quay đầu vào các tỉnh phía Nam đưa khách về quê ăn Tết cũng tăng cao. Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hiện nay, do lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong dịp Tết, đơn vị đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn giao thông. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thường xuyên có mặt trên các tuyến Quốc lộ để hướng dẫn điều tiết giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định.

Một số đoạn Quốc lộ 1A qua tỉnh Phú Yên đang sửa chữa.

Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên cho biết: “Phòng Cảnh sát Giao thông tăng cường trên các tuyến giao thông trọng điểm phân luồng, phân tuyến đảm bảo cho mọi người tham gia giao thông thông suốt an toàn. Trong thời điểm này, nguy cơ tai nạn giao thông cao hơn, rất mong mọi người dân, điều khiển phương tiện chấp hành tốt luật giao thông”./.