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Cải chính

Bảo đảm quyền lợi người dân “cùng xóm khác tỉnh” sau điều chỉnh Hà Nội - Phú Thọ

Thứ Tư, 18:33, 11/11/2026
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VOV.VN - Thống nhất cao với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ, ĐBQH nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi là không để người dân chịu thiệt thòi, bảo đảm đồng bộ các chính sách an sinh, thủ tục hành chính và ổn định sinh kế lâu dài.

Linh hoạt chính sách an sinh theo hướng có lợi nhất cho người dân

Phân tích thực trạng địa bàn sau chuyển giao giữa Hà Nội và Phú Thọ, đại biểu Lê Văn Thế (Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình) cho biết, theo đề án, xóm Mom và xóm Bùi Chằm (xã Thịnh Minh) có 243 hộ với 1.057 nhân khẩu được chuyển về xã Ba Vì, TP Hà Nội. Trong khi đó, tại chính hai xóm này, vẫn còn 126 hộ với 656 người tiếp tục thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ.

“Như vậy, ngay trong cùng một xóm sau điều chỉnh sẽ có những hộ dân thuộc thành phố Hà Nội và những hộ tiếp tục thuộc tỉnh Phú Thọ. Điều này đặt ra yêu cầu hai địa phương phải phối hợp rất chặt chẽ trong quản lý, bảo đảm việc đi lại, sản xuất, sinh hoạt và các quyền lợi thiết yếu của nhân dân không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi địa giới hành chính”, đại biểu Lê Văn Thế nhấn mạnh.

bao dam quyen loi nguoi dan cung xom khac tinh sau dieu chinh ha noi - phu tho hinh anh 1
Đại biểu Lê Văn Thế - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình

Về thủ tục hành chính, đại biểu cho rằng dự thảo Nghị quyết mới quy định giá trị của giấy tờ đã được cấp trước đó, nhưng chưa đề cập việc xử lý hồ sơ đã tiếp nhận hợp lệ và đang giải quyết. Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc: các hồ sơ này phải được tiếp tục xử lý; nếu thay đổi thẩm quyền, cơ quan liên quan có trách nhiệm chuyển giao, không yêu cầu người dân nộp lại hồ sơ vì lý do thay đổi địa giới.

Hà Nội và Phú Thọ cũng cần công khai đầu mối tiếp nhận, danh mục chính sách chuyển tiếp và trách nhiệm thực hiện; bảo đảm quyền lợi về y tế, giáo dục, đất ở, đất sản xuất và hạ tầng dùng chung tại khu dân cư giáp ranh, nhất là đối với đồng bào dân tộc Mường, Dao.

Cùng quan tâm đến quyền lợi người dân, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) đề nghị, Hà Nội hỗ trợ cấp đổi, điều chỉnh giấy tờ tùy thân, xem xét các chi phí liên quan; đồng thời thực hiện tốt bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm sinh kế và thu nhập ổn định cho người dân.

bao dam quyen loi nguoi dan cung xom khac tinh sau dieu chinh ha noi - phu tho hinh anh 2

Đại biểu cũng lưu ý cần rà soát, giải quyết dứt điểm những tồn tại về đất đai liên quan đến quá trình mở rộng Vườn quốc gia Ba Vì trước đây. Với các dự án đã được Phú Thọ chấp thuận đầu tư nhưng nay chuyển sang Hà Nội quản lý, thành phố cần tạo thuận lợi về thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, tránh gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

Về chính sách an sinh, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh đề nghị áp dụng mức hỗ trợ có lợi hơn cho người dân. Nếu chính sách của Hà Nội cao hơn thì áp dụng mức mới; trường hợp chưa có chính sách tương ứng hoặc mức hỗ trợ thấp hơn, cần tiếp tục duy trì mức hưởng của Phú Thọ đến hết thời hạn quy định.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, dự kiến từ ngày 1/12/2026 hoặc 1/1/2027, trên cơ sở thống nhất giữa Bộ Nội vụ, Hà Nội và Phú Thọ.

Đề nghị đánh giá hiệu quả điều chỉnh địa giới sau 1 năm

Bên cạnh quyền lợi dân sinh, đại biểu Lê Văn Thế lưu ý việc chuyển giao địa giới không đồng nghĩa với việc tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất, chuyển loại rừng hay mở rộng các hoạt động đầu tư, du lịch ngoài quy hoạch và quy định của pháp luật.

Đại biểu đề nghị, Chính phủ chỉ đạo hai địa phương rà soát, phối hợp thực hiện các quy hoạch, dự án và hạ tầng giao thông liên quan, ưu tiên các công trình thiết yếu. Qua đó, tạo điều kiện để người dân địa phương được tham gia và hưởng lợi trực tiếp từ các dịch vụ du lịch sinh thái phù hợp, vừa giữ gìn không gian văn hóa bản địa, vừa không đánh đổi tài nguyên rừng và môi trường lấy lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Nhấn mạnh về thước đo thành công của chủ trương này, đại biểu Lê Văn Thế cho rằng hiệu quả của Nghị quyết không thể chỉ đo bằng số km² diện tích hay số lượng hồ sơ đã bàn giao, mà phải thể hiện qua 3 kết quả thực chất: Vườn quốc gia Ba Vì được bảo vệ tốt hơn; Đời sống, sinh kế và khả năng tiếp cận dịch vụ công của nhân dân được cải thiện; Kết nối hạ tầng, phát triển kinh tế và liên kết vùng giữa Thủ đô với các địa phương lân cận thuận lợi hơn.

Từ những phân tích trên, đại biểu đề nghị Chính phủ tổ chức đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết để làm rõ những mặt được, khó khăn vướng mắc và trách nhiệm giải quyết, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các cơ quan của Quốc hội tiến hành giám sát.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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