Bao giờ hết cảnh người dân, học sinh ở Thanh Hóa đi đò qua sông Mã đi làm, đi học?

Cuộc sống biệt lập bên dòng sông Mã

Thôn Thành Tân được sáp nhập từ các thôn Bèo Bọt, Phâng Khánh, Nâm Trẹn và Ngọc Khạt, hiện có tổng số 617 hộ dân. Trong đó, 87 hộ với gần 500 nhân khẩu sinh sống tách biệt bên tả sông Mã. Trước khi sáp nhập, khu dân cư này thuộc thôn Bèo Bọt. Muốn đến trung tâm xã và giao thương với bên ngoài, người dân chỉ có hai lựa chọn: đi đò vượt sông hoặc men theo những dãy núi đá sang xã Điền Lư rồi vòng trở lại.

Những chuyến đò chông chênh tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân nhất là trong mùa mưa, bão.

Bà con thôn Thành Tân cho biết, trước đây, do không có đất sản xuất, một số hộ dân ở thôn Bèo Bọt cũ phải chèo thuyền sang bên kia sông canh tác. Dần dần, người dân dựng nhà, lập nghiệp và định cư tại đây. Từ đó đến nay, những chiếc thuyền thô sơ trở thành phương tiện đi lại chủ yếu của các gia đình.

Mọi hoạt động thường ngày, từ đưa đón con đi học, đưa người ốm đi khám bệnh đến vận chuyển nông sản, đều phụ thuộc vào việc vượt sông. Không chỉ bất tiện, cách di chuyển này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi thời tiết diễn biến bất thường, nước sông dâng cao.

Trước những khó khăn đó, chính quyền địa phương đã trích ngân sách cùng nguồn xã hội hóa để mua một chiếc đò bằng sắt phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời giao cho người có chứng chỉ chuyên môn trực tiếp quản lý, vận hành.

Suốt hơn một thập kỷ qua, ông Bùi Văn Định (63 tuổi) đảm nhận công việc lái đò đưa người dân qua sông. Theo ông Định, mỗi năm thôn chi trả hơn 30 triệu đồng tiền công lái đò từ nguồn đóng góp của người dân; riêng tiền dầu phục vụ hoạt động của phương tiện do ông tự bỏ ra.

Hằng ngày, từ 7h đến 19h, người dân trong thôn được qua sông. Ngoài khung giờ này, ông vẫn nhận chở người khi có nhu cầu với mức phí 10.000 đồng/lượt. Khách từ nơi khác qua sông cũng phải trả phí, khoản tiền này được sử dụng để mua nhiên liệu vận hành đò.

Việc không có cây cầu, mọi hoạt động phải dựa vào những chuyến đò đã cản trở phát triển kinh tế, văn hóa của người dân nơi đây.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vi, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thạch, cho biết bên cạnh nỗi lo an toàn, việc không có cầu còn khiến chi phí sinh hoạt của người dân tăng lên. Việc vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng cũng tốn kém hơn nhiều so với các khu vực khác. Nông sản làm ra khó tiêu thụ, giá bán thường thấp, trong khi hàng hóa mua từ bên ngoài vận chuyển vào lại có giá cao. Có những công trình xây dựng nhà ở, chi phí vận chuyển vật liệu có thể cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi so với khu vực bên ngoài.

Gần 100 học sinh ngày ngày đối mặt nguy cơ khi qua đò

Nỗi lo lớn nhất hiện nay của người dân Thành Tân là việc đi lại của trẻ em. Trong gần 500 nhân khẩu sinh sống bên kia sông, có 93 học sinh đang trong độ tuổi đến trường. Ngoại trừ các cháu mầm non được nhà trường tổ chức ăn bán trú, số học sinh còn lại đều phải qua sông mỗi ngày để đến lớp, với tổng cộng 4 lượt đi, về.

Bao năm qua người dân và học sinh ốc đảo "Bèo Bọt" di chuyển bằng con đò ngang này

Theo quy định, mỗi chuyến đò chỉ được phép chở tối đa 12 người. Vì vậy, vào giờ cao điểm, ông Định phải tổ chức nhiều chuyến mới có thể đưa hết học sinh sang bờ bên kia.

Ông Định cho biết, dù 7h mới bắt đầu vào học nhưng nhiều em phải rời nhà từ khoảng 6h để kịp giờ đến trường. Những hôm đông học sinh, việc chờ đợi các chuyến đò khiến hành trình đến lớp càng thêm vất vả. Không ít trường hợp các em sợ muộn học nên vội vàng chạy lên đò, dẫn đến trượt ngã, quần áo lấm lem.

Đặc biệt, vào những ngày mưa lớn, nước sông dâng cao, đò không thể hoạt động, học sinh dù đã ra đến bến vẫn buộc phải quay về nhà vì không thể sang sông đến trường. Có những đợt mưa lũ kéo dài, việc học tập của các em bị gián đoạn suốt nhiều ngày, thậm chí hàng tuần.

Không chỉ trẻ em, người già, người ốm và những trường hợp cần đi khám, chữa bệnh cũng gặp nhiều trở ngại khi phải phụ thuộc hoàn toàn vào con đò. Trong điều kiện thời tiết bất lợi, việc đi lại gần như bị tê liệt, khu dân cư trở thành một “ốc đảo” biệt lập giữa dòng sông Mã và núi đá.

Bà Đỗ Thị Hằng, Trưởng thôn Thành Tân, cho biết cuộc sống của hơn 80 hộ dân bên kia sông chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên, việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn khiến thu nhập của các gia đình thiếu ổn định. Dù người dân đã nỗ lực phát triển kinh tế, đời sống vẫn còn nhiều hạn chế, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của thôn chưa thể hoàn thành.

Theo bà Hằng, trong những năm qua, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng cầu qua sông Mã. Công trình không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện để học sinh đến trường an toàn, hàng hóa được lưu thông, nông sản có đầu ra ổn định hơn. Tuy nhiên, đến nay, mong mỏi ấy vẫn chưa trở thành hiện thực.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư xây dựng cầu qua sông Mã nhằm giải quyết nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thạch Nguyễn Văn Vi chia sẻ, cấp ủy, chính quyền địa phương rất mong muốn khu dân cư bên kia sông sớm có một cây cầu để người dân thuận tiện đi lại, sinh hoạt, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho học sinh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, hiện nay, mỗi ngày có gần 100 học sinh phải qua lại trên con đò để đến trường. Vào mùa mưa bão, khi nước sông dâng cao, đò thường không thể hoạt động, khiến khu dân cư bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Có những đợt kéo dài hàng tuần, các cháu không thể đến trường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập.

Gần 100 học sinh mỗi ngày qua sông đến trường, nỗi lo càng lớn mỗi mùa mưa bão.

Bí thư Đảng ủy xã cũng nhấn mạnh, việc di chuyển bằng đò trong điều kiện thời tiết bất lợi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn chỉ đạo người dân tuyệt đối không qua đò khi xảy ra mưa lũ nhằm bảo đảm tính mạng và an toàn cho người dân.

Một cây cầu kiên cố bắc qua sông Mã không chỉ là mong ước của 87 hộ dân đang sống biệt lập ở Thành Tân mà còn là nhu cầu cấp thiết để bảo đảm an toàn cho gần 100 học sinh mỗi ngày đến trường. Công trình khi được đầu tư sẽ góp phần tháo gỡ nút thắt về giao thông, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và giúp người dân nơi đây thực sự kết nối với cộng đồng bên ngoài.