  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bảo hiểm y tế làm điểm tựa cho hộ nghèo, người dân hoàn cảnh khó khăn

Thứ Sáu, 16:47, 27/03/2026
VOV.VN - Chính sách Bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định ý nghĩa quan trọng cũng như tính nhân văn trong cuộc sống, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, khó khăn.

Bà A Lăng Thị Điểm, dân tộc Cơ Tu ở thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, mỗi lần ốm đau, bà rất ngại đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị vì sợ thiếu tiền thuốc men. Bà Điểm bị bệnh viêm đại tràng mấy năm nay, bệnh trở nặng, hộ nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Từ ngày có thẻ Bảo hiểm y tế đã giúp bà A Lăng Thị Điểm đến cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. 

“Tôi bị viêm đại tràng, bản thân và gia đình rất vui mừng, có thẻ bảo hiểm y tế, đi viện khám bệnh, chữa bệnh được miễn phí không phải đóng tiền”, bà A Lăng Thị Điểm chia sẻ. 

Để chính sách bảo hiểm y tế thực sự phát huy hiệu quả, các địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân hiểu rõ và nghĩa vụ tham gia. Theo đó, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng đi vào đời sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn khi không may ốm đau.

bao hiem y te lam diem tua cho ho ngheo, nguoi dan hoan canh kho khan hinh anh 1
Nhiều hộ dân khó khăn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thạnh Mỹ thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, bảo hiểm y tế tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần nâng cao sức khỏe:

“Riêng địa bàn miền núi, chính sách an sinh xã hội cơ bản Nhà nước hỗ trợ, nhất về bảo hiểm y tế hỗ trợ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Bảo hiểm cơ sở kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế giúp bà con. Nếu không may bị ốm đau, nhiều người bị bệnh nan y, bệnh nặng điều trị chi phí dịch vụ y tế cao lên đến hàng tỷ đồng, nhờ chính sách bảo hiểm y tế nên cũng đỡ, vượt qua những khó khăn”, ông Nguyễn Văn Anh cho biết thêm. 

bao hiem y te lam diem tua cho ho ngheo, nguoi dan hoan canh kho khan hinh anh 2
Người dân miền núi TP Đà Nẵng khám bệnh bảo hiểm y tế

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại bệnh viện thời gian dài. Thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo đã giúp người bệnh vượt qua khó khăn, bớt gánh nặng cho gia đình. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao hàng ngàn thẻ Bảo hiểm y tế tặng người dân hoàn cảnh khó khăn.

Ông Văn Phú Long, Trưởng phòng Tuyên tryền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thông tin: “Chính sách bảo hiểm y tế đã giúp ích rất lớn cho người dân trong trường hợp chẳng may ốm đau, hộ nghèo được hỗ trợ 100%, hộ cận nghèo thì 95%. Thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ cho những đối tượng cận nghèo”.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: VOV Miền Trung bảo hiểm y tế Đà Nẵng Văn Phú Long bảo hiểm xã hội
Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Quảng Ngãi mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

VOV.VN - Từ đầu tháng 3 đến nay, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho khoảng 20.000 người lao động ở địa phương.

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng
Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

Đà Nẵng thúc đẩy blockchain, không chạy theo xu hướng

VOV.VN - Chiều 23/3, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Đề án “Thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại thành phố đến năm 2030”, khẳng định quan điểm tiếp cận blockchain không theo trào lưu mà xuất phát từ thực tiễn quản trị dữ liệu và phát triển kinh tế số.

Ngộ độc Botulinum ở Đà Nẵng: Vận động giao nộp cá ủ chua không đảm bảo vệ sinh
Ngộ độc Botulinum ở Đà Nẵng: Vận động giao nộp cá ủ chua không đảm bảo vệ sinh

Ngộ độc Botulinum ở Đà Nẵng: Vận động giao nộp cá ủ chua không đảm bảo vệ sinh

Ngộ độc Botulinum ở Đà Nẵng: Vận động giao nộp cá ủ chua không đảm bảo vệ sinh

VOV.VN - Nhiều vụ ngộ độc Botulinum do ăn cá ủ chua liên tiếp xảy ra tại vùng cao Đà Nẵng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một món ăn truyền thống quen thuộc. Khi nguy cơ đã lặp lại nhiều lần, việc thay đổi thói quen chế biến và sử dụng thực phẩm trở nên cấp thiết để bảo vệ an toàn cho mỗi bữa cơm.

