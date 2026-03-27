Bảo hiểm y tế làm điểm tựa cho hộ nghèo, người dân hoàn cảnh khó khăn

Bà A Lăng Thị Điểm, dân tộc Cơ Tu ở thôn Dung, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, mỗi lần ốm đau, bà rất ngại đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị vì sợ thiếu tiền thuốc men. Bà Điểm bị bệnh viêm đại tràng mấy năm nay, bệnh trở nặng, hộ nghèo nên được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Từ ngày có thẻ Bảo hiểm y tế đã giúp bà A Lăng Thị Điểm đến cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

“Tôi bị viêm đại tràng, bản thân và gia đình rất vui mừng, có thẻ bảo hiểm y tế, đi viện khám bệnh, chữa bệnh được miễn phí không phải đóng tiền”, bà A Lăng Thị Điểm chia sẻ.

Để chính sách bảo hiểm y tế thực sự phát huy hiệu quả, các địa phương tại thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân hiểu rõ và nghĩa vụ tham gia. Theo đó, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng đi vào đời sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn khi không may ốm đau.

Nhiều hộ dân khó khăn được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế

Ông Nguyễn Văn Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Thạnh Mỹ thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, bảo hiểm y tế tạo điều kiện giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, góp phần nâng cao sức khỏe:

“Riêng địa bàn miền núi, chính sách an sinh xã hội cơ bản Nhà nước hỗ trợ, nhất về bảo hiểm y tế hỗ trợ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Bảo hiểm cơ sở kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế giúp bà con. Nếu không may bị ốm đau, nhiều người bị bệnh nan y, bệnh nặng điều trị chi phí dịch vụ y tế cao lên đến hàng tỷ đồng, nhờ chính sách bảo hiểm y tế nên cũng đỡ, vượt qua những khó khăn”, ông Nguyễn Văn Anh cho biết thêm.

Người dân miền núi TP Đà Nẵng khám bệnh bảo hiểm y tế

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải điều trị tại bệnh viện thời gian dài. Thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo đã giúp người bệnh vượt qua khó khăn, bớt gánh nặng cho gia đình. Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm trao hàng ngàn thẻ Bảo hiểm y tế tặng người dân hoàn cảnh khó khăn.

Ông Văn Phú Long, Trưởng phòng Tuyên tryền và Hỗ trợ người tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng thông tin: “Chính sách bảo hiểm y tế đã giúp ích rất lớn cho người dân trong trường hợp chẳng may ốm đau, hộ nghèo được hỗ trợ 100%, hộ cận nghèo thì 95%. Thành phố Đà Nẵng có nhiều chính sách hỗ trợ cho những đối tượng cận nghèo”.