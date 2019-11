Bão Kalmaegi sắp vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên biển đang có một cơn bão có tên quốc tế Kalmaegi, hoạt động ở phía Đông đảo Ludong (Philippines) đến khoảng ngày 18/11 sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo, đến khoảng ngày 20-21/11, trên vùng biển phía Đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào Biển Đông cuối tuần sau.

Còn tại khu vực Bắc Bộ trong ngày 17/11 thời tiết sẽ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Sang ngày 18/11, khu vực này có mưa rào. Từ ngày 19-20/11 mưa giảm, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng ngày 19/11 trời trở rét. Từ ngày 21/11, nhiệt độ tăng dần, mực nước các sông suối khu vực Bắc Bộ tiếp tục biến đổi chậm và có xu thế xuống dần.

Tại khu vực Trung bộ trong các ngày 17-18/11, sẽ ít mưa; từ đêm 18-19/11, tại các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 21-22/11, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, c ác sông ở Trung Bộ có dao động.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 16-22/11, sẽ ít mưa, ngày trời nắng, riêng ngày 21/11 Tây Nguyên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trên các sông ở Tây Nguyên, Nam Bộ biến đổi chậm.