Bão số 1 trái mùa, mức độ nguy hiểm cao, ảnh hưởng vùng rộng lớn

Phát biểu chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 1 năm 2019 sáng nay (2/1), Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Phải xác định bão nguy hiểm, trái vụ, bão di chuyển theo hướng tây tây Bắc, nguy cơ ảnh hưởng lớn, đối tượng tổn thương rất rộng 400.000 lao động (từ Khánh Hòa đến Kiên Giang và đặc biệt gần 3.000 tàu trong phạm vi nguy hiểm của bão).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó bão số 1.

Theo Bộ trưởng, hiện đã có 05 tỉnh cấm biển, thông báo 4 tỉnh còn lại căn cứ vào tình hình thực tế để cấm biển.

Bộ trưởng yêu cầu rà soát lại 12 tàu của Bà Rịa – Vũng Tàu (08 cái đi lên phía Bắc, 02 cái chìm, 02 tàu không liên lạc được), cố gắng thông báo cho 02 tàu còn lại di chuyển đến nơi an toàn, có biện pháp hỗ trợ 08 tàu; đối với tàu tỉnh Bình Thuận, đề nghị Cứu hộ cứu nạn phối hợp với tỉnh.

Cùng với đó, cần tăng cường phối hợp giữa BĐBP, Thủy sản, địa phương thông báo để không có tàu trong vùng nguy hiểm;

Bộ Ngoại giao có thông báo đến các nước.

Bộ GTVT rà soát hoạt động vận tải vãng lai (những tàu thuyền này không biết luồng lạch, địa hình nên rất nguy hiểm). Đó là nhóm vận tải hàng hóa, các tàu chở khách, dân sự…

Tổng cục Thủy sản thông báo cho các đối tượng nuôi xa (Kiên Giang), nuôi gần bờ để đảm bảo an toàn.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương thông báo cho các tỉnh ĐBSCL đề phòng tố lốc, các đối tượng bị ảnh hưởng (nhóm 1 cấy muộn, nhóm 2 đang nuôi trồng thủy sản trái vụ yêu cầu chú ý); thường xuyên thông tin với các địa phương.

Theo Báo cáo số 02/BC-CQTT ngày 02/01/2019 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (tính đến 6h00 ngày 02/01/2019) và các địa phương, Bộ đội biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm cho 76.054 phương tiện/405.607 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Hoạt động từ khu vực Bắc 05o: 14.784 tàu/95.989 lao động, các phương tiện đã nắm được thông tin và đang di chuyển tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

- Neo đậu tại bến và hoạt động khu vực khác: 61.270 tàu/309.618 lao động.

- Có 10 tàu/93 lao động (Bình Định 7 tàu/63 LĐ, Vũng Tàu 3 tàu/30 LĐ) đang tránh trú tại Malaysia.

Về tàu BTh 98974TS/18 lao động (neo đậu tại 7o30’58” Vĩ độ Bắc, 109o49’55” Kinh Đông (gần nhà dàn Tư Chính), UBQG ƯPSC, TT&TKCN đã điều tàu Hải Quân đến hỗ trợ. Đến 15h30 ngày 01/01/2019, đã tiếp cận được và có biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu và ngư dân.

Về 12 tàu/75 lao động của Bà Rịa – Vũng Tàu bị mất liên lạc, theo báo cáo trực tiếp của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh hiện đã liên lạc được với 08 tàu, 02 tàu chưa liên lạc được, 02 tàu bị chìm, hiện gia đình và cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật.

Theo dự báo: từ ngày 02 đến 04/01 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có nơi trên 150mm/24h; khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (40-80mm/đợt); khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (70-150mm/đợt), riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (150-200mm/đợt).

Cảnh báo: Từ ngày 02/01 đến 04/01 ở Nam Bộ có khả năng cao xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo báo cáo của Chi cục Phòng, chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên, tình hình thiệt hại do mưa lớn tại Bình Định từ ngày 28/12/2018 - 01/01/2019 như sau:

Về lúa: 11.310 ha lúa mới gieo sạ bị ngập.

Sạt lở đê: 500m (đê Tam Quan Bắc); tràn bờ sông: 1.400m (sông Cạn: 1.000m; sông Truông Gò Bông: 400m); xói lở đập dâng Cây Kê và cầu bản cứu hộ cứu nạn (Ân Tường Đông, Hoài Ân).

Các địa phương đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả./.

