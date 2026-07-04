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Bão số 1 trên ven biển Quảng Ninh gây mưa to, gió giật mạnh

Thứ Bảy, 19:53, 04/07/2026
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VOV.VN - Theo bản tin cập nhật mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tâm bão số 1 lúc 18h ngày hôm 4/7 đã vào vùng biển Quảng Ninh với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão gây dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 1, từ chiều tối 4/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong đó, khu Đông Bắc Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm, có nơi trên 400mm. Ngoài ra, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng.

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Vị trí tâm bão: Khoảng 21.3 độ Vĩ Bắc; 107.8 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Quảng Ninh.

Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11, sóng cao 2-3,5m, nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Đối với khu vực đất liền, ông Vũ Tuấn Anh, Dự báo viên Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý: “Đối với khu vực trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cần lưu ý có gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Điểm lưu ý thứ 2, đó là mưa lớn có thể gây ngập úng tại khu vực đô thị, khu vực công nghiệp và vùng trũng, thấp làm gia tăng nguy cơ lũ trên các song, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ”.

 

Quang Huy/VOV1
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