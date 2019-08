Bão số 3 đổ bộ Quảng Ninh, gây mưa lớn tại Hải Phòng, Hải Dương

Khoảng 10h đêm qua, khu vực TP Móng Cái (Quảng Ninh) bắt đầu có mưa to trên diện rộng, gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đến hơn 12h đêm, bão trực tiếp đổ bộ vào đất liền gây mưa to đến rất to, gió gật cấp 9, cấp 10 tại khu vực miền đông Quảng Ninh từ Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu về đến Cẩm Phả, Hạ Long.

Theo ghi nhận của PV, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm một số tuyến phố ở Móng Cái bị ngập nhẹ, nhiều cây cối bị gãy, đổ. Nước sông Ka Long dâng cao nhưng chưa đến mức báo động lũ. Đến sáng nay, khi bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực giáp ranh giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn, tại Quảng Ninh chỉ còn mưa rải rác, gió cấp 4-6.

Bão số 3 đổ bộ đêm qua khiến một số cây xanh tại Móng Cái gãy đổ

Mặc dù bão đổ bộ giữa đêm nhưng công tác phòng chống khi đã được Quảng Ninh sẵn sàng trước bão, địa phương này tiếp tục các phương án chống sạt lở tại vùng cao, chống ngập úng tại đô thị khi có mưa lớn kéo dài.

Từ rạng sáng nay, tại Hải Phòng, trời cũng bắt đầu mưa to. Các địa phương ven biển, như: Cát Hải, Đồ Sơn, Kiến Thụy… có gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Mưa lớn kéo dài gây nguy cơ xảy ra ngập úng trong nội đô cũng như ngập lụt tại các huyện ngoại thành, ảnh hưởng đến gần 36.000ha lúa mùa và nhiều diện tích hoa màu, cây trồng khác.

Các địa phương đã tổ chức di dời gần 2.000 người dân khỏi các khu vực nguy hiểm và sẵn sàng phương án di dời hơn 5.000 người khác tại các điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, người dân sống trong các chung cư cũ, khu vực ven biển… đến nơi an toàn trong trường hợp các tình huống xấu xảy ra.

Còn tại Hải Dương, một số khu vực cũng đang có mưa vừa đến mưa to. Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã điều động hơn 50 công nhân trực vận hành các trạm bơm, bảo đảm hạ mực nước đệm qua các cống tự chảy và bơm động lực. Hiện, mực nước các kênh trục và hồ điều hòa tại Hải Dương vẫn ở mức cho phép, đáp ứng được việc dự trữ và tiêu thoát nước khi mưa lớn./.