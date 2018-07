Bão số 3 gây lốc xoáy, 13 ngôi nhà ở Hà Tĩnh bị tốc mái

Ngày 19/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 – bão Sơn Tinh, trên địa bàn xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã xảy ra lốc xoáy làm 13 nhà bị tốc mái, trong đó có một ngôi nhà hư hỏng nặng.

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đang chỉ đạo UBND xã Xuân Phổ huy động lực lượng giúp bà con sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân hỗ trợ người già xã Xuân Hội về trụ sở UBND xã tránh trú bão (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh cũng cho biết, đến 7 giờ sáng nay, do ảnh hưởng mưa lớn nên trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra ngập cục bộ hơn 6900 ha diện tích lúa hè thu. Hiện nay mực nước trên địa bàn Hà Tĩnh đang xuống, các địa phương đơn vị đang tích cực điều tiết các cống thoát lũ để giảm diện tích lúa, hoa màu bị ngập.

Mưa lớn trong mấy ngày qua cũng khiến Quốc lộ 8A có một số đoạn bị sạt lở, hiện nay đã được san gạt. Quốc lộ 8A đoạn qua bến xe thị xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn nước đã rút.

Đối với Quốc lộ 8B có đoạn từ K24+200-Km24+800 bị ngập cục bộ do không có mương thoát nước. Ở đoạn đường này mực nước ngập trung bình 25cm. Tuyến Quốc lộ 281 đoạn cầu Sơn Kim (Hương Sơn) bị lún, sụt. Các tuyến đường khác hiện đã lưu thông bình thường.

Hiện Nhà máy thủy điện Hố Hô đã được đóng tràn. Riêng Nhà máy thủy điện Hương Sơn và hồ Bộc Nguyên vẫn đang xả lũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết, do bão tan trên biển nên địa phương không có bất kỳ thiệt hại nào. Trước đó, thị xã Cửa Lò cũng đã kêu gọi tất cả các tàu thuyền vào bờ trú bão an toàn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương sáng nay cho hay: Hiện nay, trên sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, mực nước lũ đang lên, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng- Thái Bình, mực nước đang biến đổi chậm.

Ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Từ ngày mai (20/7), mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ./.

