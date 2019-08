Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Quốc gia cho biết, sáng nay (30/8), sau khi đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10; trên đất liền ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (100-250mm).

Hồi 4 giờ ngày 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây tỉnh Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng đi của Áp thấp nhiệt đới.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 30/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Lào-Thái Lan. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3 m, biển động. Ở các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị sáng nay còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong ngày 30/8, ở các tỉnh Trung Bộ còn có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h), từ đêm nay mưa giảm nhanh. Từ nay đến ngày 2/9, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to (100-200mm/đợt), riêng các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ mưa rất to (200-300mm/đợt); Đến ngày 1/9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Trong 3 giờ qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 4, nên tại khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 3 giờ qua ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến 30 – 60 mm có nơi cao hơn như: Sao Vàng 91,9mm, Triệu Sơn, 91,6mm, Châu Phong 71,6mm.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đặc biệt tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.