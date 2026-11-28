Hội nghị diễn ra đúng dịp kỷ niệm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11), gắn với Tuần lễ Bảo tồn hệ sinh thái rừng Việt Nam và chương trình “Trao một mái nhà cho thiên nhiên” (Give Nature a Home) do Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tổ chức. Đây là dịp lan tỏa trách nhiệm chung của Nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng và các đối tác quốc tế trong bảo vệ, phục hồi thiên nhiên.

Ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (ảnh: Hà Khánh)

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết hội nghị tập trung vào bốn nội dung: Tổng kết công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; cơ chế, chính sách và thực tiễn sắp xếp tổ chức bộ máy các ban quản lý; định hướng xây dựng và thực hiện kế hoạch tái hoang dã tại Việt Nam; hoàn thiện cơ chế quản lý hiệu quả, bền vững tài nguyên rừng gắn với bảo vệ đa dạng sinh học.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Hà Khánh)

Các phiên thảo luận hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tài chính, nhân lực, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Ông Trần Đức Hùng nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy bảo vệ rừng đơn thuần sang quản lý tổng hợp, bảo tồn gắn với phục hồi và phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng.

Cần làm rõ điều kiện triển khai các hoạt động tái hoang dã trên cơ sở khoa học, phù hợp pháp luật và năng lực quản lý; đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái có trách nhiệm, dịch vụ môi trường rừng, carbon rừng và các cơ chế tài chính bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, chủ rừng, cộng đồng và các bên liên quan.

Ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) Việt Nam (ảnh: Hà Khánh)

Ông Oemar Idoe, Phó Giám đốc Quốc gia, Trưởng khối khí hậu và môi trường, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) Việt Nam, đề xuất ứng dụng công nghệ số để giám sát, phục hồi sinh cảnh suy thoái và duy trì hành lang sinh thái. Công tác bảo tồn cần ngân sách nhà nước ổn định, đồng thời có thể huy động thêm nguồn lực từ hợp tác công – tư và du lịch sinh thái có trách nhiệm. Cộng đồng địa phương cần được tham gia và chia sẻ công bằng lợi ích từ bảo tồn.

Đặc biệt, ông Oemar Idoe cho rằng việc Việt Nam tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại bộ máy hành chính đang có tác động ngày càng rõ nét đến công tác quản lý các khu bảo tồn:

“Quá trình chuyển đổi này đặt ra những thách thức, nhưng cũng đồng thời mở ra cơ hội để các địa phương phối hợp chặt chẽ hơn và áp dụng cách tiếp cận quản lý tổng hợp hơn vượt qua ranh giới hành chính. Trong giai đoạn này, điều đặc biệt quan trọng là đảm bảo công tác bảo tồn được duy trì liên tục, phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan và duy trì năng lực cần thiết để quản lý các khu bảo tồn”, Oemar Idoe nói.

Theo công bố hiện trạng rừng năm 2025, Việt Nam có 14,97 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ đạt 42,03%. Theo báo cáo tổng kết năm 2026, cả nước có 169 khu rừng đặc dụng, trong đó có 38 vườn quốc gia và có 423 khu rừng phòng hộ; tổng diện tích theo hồ sơ quản lý gần 6,5 triệu ha. Đây là nền tảng quan trọng của an ninh sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước, phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế xanh. Sau sắp xếp, số ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ giảm từ 278 xuống còn 183 đơn vị (giảm 34,2%), trong khi lực lượng trực tiếp bảo vệ rừng là 4.231 người. Năm 2026, diện tích được tổ chức bảo vệ đạt trên 4,38 triệu ha; diện tích khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và phục hồi rừng đạt trên 12.600 ha. Yêu cầu đặt ra là tinh gọn đầu mối nhưng không làm suy giảm năng lực bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm tính toàn vẹn của hệ sinh thái, nhân lực và nguồn tài chính ổn định. Rừng đặc dụng và rừng phòng hộ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Việt Nam. Bảo vệ rừng tự nhiên, phục hồi sinh cảnh, phát triển dịch vụ môi trường rừng, du lịch sinh thái và dịch vụ hấp thụ, lưu giữ các-bon của rừng là những hướng đi nhằm gắn bảo tồn với phát triển kinh tế xanh và cải thiện sinh kế cộng đồng.