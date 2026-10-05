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Bảo vệ giống nòi và tương lai vùng cao: Đẩy lùi "vấn nạn" tảo hôn từ gốc

Thứ Hai, 10:09, 05/10/2026
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VOV.VN - Tại hội nghị ở xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên, các chuyên gia cảnh báo tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống có thể gây hệ lụy lâu dài về sức khỏe, bệnh tật và chất lượng dân số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của gia đình trong phòng ngừa.

Những hệ lụy không thể xem nhẹ

Ngày 5/10, UBND xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ sức khỏe và tương lai của trẻ em, phụ nữ trẻ.

Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, với sự tham dự của hàng trăm cán bộ phụ nữ, ông, bà, cha, mẹ và phụ nữ trẻ đã hoặc chuẩn bị lập gia đình.

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Đại diện xã Vạn Phú tỉnh Thái Nguyên tập huấn, tuyên truyền về tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Tại hội nghị, các chuyên gia phân tích tác hại của tảo hôn đối với sức khỏe sinh sản, mẹ và trẻ em; đồng thời cảnh báo nguy cơ bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh do hôn nhân cận huyết thống. Người dân cũng được cung cấp kiến thức pháp luật, trao đổi các tình huống thực tế để nhận diện hành vi vi phạm và hiểu rõ trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng ngừa tảo hôn.

Bà Hoàng Thị Ngân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên cho biết trong năm 2026, địa phương thực hiện nhiệm vụ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Một trong những nội dung được địa phương tập trung triển khai là giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Việc tuyên truyền hướng tới cả người trẻ và các thành viên trong gia đình như ông, bà, cha, mẹ nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, thay đổi những quan niệm, tập quán có nguy cơ dẫn đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng dân số và nguồn nhân lực, đồng thời thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Hội nghị tuyên truyền với mục đích hướng tới người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số để thấy được hệ quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và gánh nặng cho thế thế hệ sau. Qua đó, chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của người dân về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời nhằm nâng cao được nguồn nhân lực và chất lượng lao động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2026. Và mục tiêu cuối cùng là để xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chất lượng lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các đồng bào hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, bà Hoàng Thị Ngân cho biết.

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Bà Hoàng Thị Ngân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vạn Phú, tỉnh Thái Nguyên cho biết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy lùi tảo hôn gắn với giảm nghèo bền vững

Tại hội nghị, nhiều phụ nữ tham dự đã chủ động trao đổi, phân tích và nhận diện những hành vi đúng, sai, trong đó có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Theo đánh giá tại hội nghị, những hoạt động tuyên truyền như vậy có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao kiến thức pháp luật và kiến thức về sức khỏe sinh sản cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khi nhận thức được nâng lên, người dân có thêm kiến thức để chủ động bảo vệ sức khỏe, xây dựng gia đình và chăm sóc con cái, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Việc hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng được kỳ vọng góp phần giảm nguy cơ bệnh tật, giảm chi phí chăm sóc, khám chữa bệnh và gánh nặng xã hội. Qua đó, địa phương từng bước nâng cao chất lượng nguồn lao động, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

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Trong 10 năm, hơn 6.170 cặp vợ chồng tảo hôn ở Điện Biên

VOV.VN - Tảo hôn vẫn là vấn đề nóng tại Điện Biên khi chiếm gần 15% tổng số cặp kết hôn trong hơn 10 năm qua. Từ năm 2015 đến tháng 7/2025, Điện Biên có hơn 41.820 cặp vợ chồng kết hôn, trong đó khoảng 6.170 cặp vợ chồng tảo hôn, chiếm gần 15%; 51 cặp hôn nhân cận huyết thống, chiếm 0,12%.

Cao Thắng/VOV.VN
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