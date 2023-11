Bảo vệ khẩn cấp bé 4 tuổi bị đánh sưng phù mặt ở Cà Mau

Cô gái 16 tuổi ở Bình Dương bị vợ chủ quán ăn đánh, cắt tóc vì ghen

VOV.VN - Chiều 30/6, Công an phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đã mời người phụ nữ có hành vi đánh đập, cắt tóc cô gái 16 tuổi, đăng lên mạng xã hội đến làm việc tại cơ quan công an.