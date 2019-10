Bất cập hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các chung cư ở Đà Nẵng

Khi xảy ra cháy, các thiết bị không thể phục vụ tốt công tác chữa cháy. Thực tế này rất đáng lo ngại.



Năm nhà chung cư 12 tầng (từ 12 T1 đến 12 T5) ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có hơn 600 căn hộ, người dân vào ở từ năm 2013 đến nay. Khu chung cư này bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện di dời, giải tỏa ở quận Sơn Trà.

Căn hộ 1202 bị cháy năm ngoái vẫn còn nguyện hiện trạng.

Hiện các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở đây đã bị hư hỏng. Hệ thống còi báo cháy không hoạt động từ nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Tám sống trong tòa nhà 12T5 cho biết, tháng 10 năm ngoái chung cư này đã xảy ra vụ cháy tại căn hộ trên tầng 12 nhưng khi lực lượng chữa cháy đến thì các thiết bị chữa cháy không hoạt động.

Đã 1 năm trôi qua nhưng đến nay, hệ thống phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được sửa chữa khiến người dân ở đây lo lắng.

Hộp đựng dụng cụ cứu hỏa nhưng không có bất cứ thiết bị gì.

“Vừa rồi cháy chẳng sử dụng được gì hết. Xe chữa cháy đến không vào được, các họng nước cũng không có. Thiết bị chữa cháy thì ba cái bình mi ni thì nó hư, còn cái họng nước để đấy, đến khi xảy ra cháy thì không có nước. Các bình hư hết, còn nước của họng nước phòng cháy chữa cháy cũng không có nước. Bên T1, T2 cũng không có nước. Những cái họng nước đó có lẽ người ta để cho có thôi”, ông Tám nói.

Tại các nhà chung cư 12T2, 12T3, 12T5, hầu hết các bình chữa cháy mi ni cũng đã hư hỏng. Điều đáng lo hơn chính là sư thờ ơ của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Một người dân ở chung cư 12T2 phường Nại Hiên Đông bức xúc: “Khi cháy xảy ra, còi và các tín hiệu báo cháy hầu như tê liệt. Có lắp đặt nhưng không có hệ thống báo cháy nên các hộ dân ở đây họ lo lắng, hoang mang. Các bình khí, bình bọt, đa số không còn để sử dụng.

Để thay thế, người dân cứ chờ mãi mấy năm nay. Các ban ngành cứ đến làm biên bản để khắc phục thay thế nhưng đâu có khắc phục được đâu”.

Hộp này có dây không có đầu vòi và ngàm nối.

Đợt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư và nhà cao tầng ở thành phố Đà Nẵng cuối năm ngoái cho thấy, hầu hết ở các chung cư chưa thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ hoặc có thành lập nhưng không duy trì hoạt động. Chủ đầu tư không bàn giao đầy đủ hồ sơ thiết kế, phí bảo trì công trình cho Ban Quản trị khu nhà. Từ đó, gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình.

Nhiều chung cư hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy đã hư hỏng nhưng chủ đầu tư không mua sắm, thay mới...

Thiết bị trung tâm điều khiển toàn bộ hệ thống PCCC của chung cư 12T2 không có tín hiệu gì là đang hoạt động.

Thượng tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, tình hình phòng cháy chữa cháy tại các chung cư vẫn chưa được cải thiện: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an thành phố đã phối hợp kiểm tra tất cả các Block chung cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do nhà nước quản lý thì thấy rằng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư này còn rất nhiều vấn đề.

“Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy không hoạt động được, kể cả những phương tiện cơ bản nhất cũng mất, như là cái lăng chữa cháy, ngàm của vòi chữa cháy cũng mất. Thiết bị điện câu móc rất nhiều. Đây là những chung cư chúng tôi cho rằng nguy cơ cháy rất cao. Qua quá trình kiểm tra chúng tôi cũng đã kiến nghị Trung tâm quản lý chung cư để kiến nghị UBND thành phố đầu tư cải tạo lại hệ thống phòng cháy chữa cháy”, Thượng tá Thành Nam nói./.

Ô tô trong ga ra bốc cháy dữ dội, cả gia đình hốt hoảng tháo chạy VOV.VN - Khi gia đình anh Thắng đang ở trong nhà thì bất ngờ thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong ga ra ô tô, ngọn lửa cháy lan rộng sang cả khu vực nhà ở. Ảnh: Cháy lớn tại chợ Còng, hàng trăm ki ốt bị thiêu trụi trong đêm VOV.VN - Chợ Còng (Thanh Hóa) bị cháy hiện có khoảng 260 hộ gia đình đang kinh doanh, buôn bán. Ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại hàng tỉ đồng.