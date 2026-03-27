Bất chấp chuông báo, vẫn đánh cược mạng sống qua khe hở đường ray

Tại lối đi qua đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Ngọc Hồi, Hà Nội, mặc dù đèn đỏ đã bật sáng, tiếng chuông cảnh báo vang lên inh ỏi và rào chắn đang dần khép lại, nhưng vẫn có những người điều khiển xe máy, thậm chí là xe đạp, cố tình tăng ga, lách qua khe hở hẹp để băng qua đường ray. Ngay khi tiếng còi tàu cận kề, lực lượng chức năng đã phải kiên quyết dừng xe để xử lý.

Dù chuông cảnh báo vang lên, nhiều phương tiện vẫn tìm cách băng qua đường ray.

Lý giải với Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, chị Vũ Hằng, một người vi phạm cho biết: "Chị Vũ Hằng: Dạ, em thấy barie chưa đóng hẳn nên em nghĩ mình vẫn đi bình thường được. CSGT: Chị lưu ý, khi đèn và chuông đã phát tín hiệu, dù rào chắn mới bắt đầu dịch chuyển thì chị phải dừng trước vạch sơn để đảm bảo tính mạng cho chính mình. Không thể chủ quan cứ thấy chưa chắn là chạy sang, rất nguy hiểm".

Không riêng gì chị Hằng, nhiều người dân khi bị dừng xe đều đưa ra lý do là "đang vội" hoặc "quan sát thấy tàu còn ở xa". Sự chủ quan này chính là kíp nổ cho những vụ tai nạn thương tâm. Để chấn chỉnh ý thức, Đội CSGT số 14 đã tăng cường lực lượng túc trực tại các điểm giao cắt, kiên quyết lập biên bản xử phạt nghiêm khắc thay vì chỉ nhắc nhở suông.

Các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao đang được tăng cường kiểm soát.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Phùng Đức Hiếu, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi như cố tình vượt rào chắn khi đã hạ hoặc không chấp hành tín hiệu đèn. Từ ngày 9 tháng 3 năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp đóng được 16 lối đi tự mở để đảm bảo an toàn cho bà con. Chúng tôi xác định việc tuyên truyền phải đi đôi với xử phạt cương quyết để thay đổi thói quen chủ quan "tàu chưa tới là mình cứ qua" của người dân. Nếu bà con không chấp hành, hậu quả sẽ rất thảm khốc, thường dẫn đến tử vong".

Một trong những nỗ lực lớn nhất của Hà Nội thời gian qua là việc đóng các lối đi tự mở - những "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao. Tại phường Phương Liệt, dọc tuyến đường Giải Phóng, chính quyền địa phương đang phối hợp với ngành đường sắt để rào cứng các điểm vi phạm hành lang an toàn.

Điển hình là tại các lối mở số 134, 224 và 264 Giải Phóng. Đặc biệt, lối đi tại 134 Giải Phóng dài tới mười mấy mét đã được rào chắn mới và đổ bê tông cố định. Tuy nhiên, việc đóng lối đi này không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận ngay lập tức của người dân do ảnh hưởng đến việc đi lại thường nhật.

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm tại điểm giao cắt đường sắt.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phương Liệt chia sẻ: "Trên địa bàn phường hiện có ba lối mở tồn tại từ trước, dù trước đây đã rào nhưng chưa thực sự quyết liệt. Đợt này, chúng tôi tổ chức rào cứng, chôn cột bê tông cố định tại điểm 134 và 264 Giải Phóng. Riêng điểm 224 còn vướng nhiều hộ dân, chúng tôi sẽ tổ chức họp khu dân cư để quán triệt chủ trương, tạo sự đồng thuận. Mục đích tối cao là đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con. Song song đó, phường cũng bố trí ngân sách để thảm lại đường gom, đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận tiện sau khi đóng lối tự mở".

Có thể thấy, cuộc chiến với những lối đi tự mở và ý thức người dân là một hành trình bền bỉ. Tại các phường như Phương Liệt, việc xử lý không chỉ dừng lại ở đường sắt mà còn mở rộng ra trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh – vốn cũng là yếu tố che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn giao thông. Lực lượng an ninh cơ sở cùng công an phường đã được giao nhiệm vụ "cắm chốt", không để tình trạng tái vi phạm xảy ra sau khi lực lượng chức năng rút đi.

Công tác xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm tại khu vực đường ngang dân sinh.

Rào chắn đường sắt được hạ xuống không phải để gây khó dễ cho hành trình của chúng ta, mà đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Sự quyết liệt của lực lượng CSGT Hà Nội hay chính quyền phường Phương Liệt, xã Ngọc Hồi sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi mỗi người dân tự xây dựng cho mình một "rào chắn ý thức". Đừng để một phút nóng vội trở thành nỗi ân hận muộn màng.