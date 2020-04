Bất chấp lệnh cấm, 1 quán karaoke tại Hải Phòng vẫn hoạt động

Khoảng 16h hôm qua (27/4), Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an quận Lê Chân (Công an thành phố Hải Phòng) đã phối hợp kiểm tra đột xuất, lập biên bản vi phạm đối với quán Karaoke Trà My số 101 Kênh Dương, phường Kênh Dương, Quận Lê Chân.

Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke Trà My vẫn mở cửa đón khách.jpg (Nguồn ảnh Công an thành phố Hải Phòng).

Tại thời kiểm tra, Phòng hát số 3 của quán có 7 khách đến hát, gồm: Nguyễn Khánh Linh (SN 1990); Bùi Thanh Bình (SN 1990); Phùng Văn Thành (SN 1991); Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993) đều trú tại phường Nam Hải, quận Hải An; Nguyễn Thị Yến (SN 2001), Trần Thị Yến Linh hiện đang ở nhà trọ tại Trại Lẻ, phường Kênh Dương và Đỗ Thị Quỳnh (SN 1999) trú tại xã Hồng Phong, huyện An Dương.



Quản lý cơ sở là bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1985) chỗ ở hiện tại cũng là cơ sở kinh doanh 101 Kênh Dương, Lê Chân. Dù đã xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến ngành nghề kinh doanh là dịch vụ karaoke, nhưng bà Hằng thừa nhận đã nắm được thông báo của chính quyền địa phương về việc dừng hoạt động tới 30/4, nhưng có khách hát đến hỏi, bà Hằng vẫn phục vụ.

Đoàn kiểm tra cũng thông báo cho quản lý cơ sở và khách hát chủ trương của UBND thành phố, CATP Hải Phòng về việc dừng các hoạt động trong đó có dịch vụ karaoke đến hết ngày 30/4 để tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Hiện Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bàn giao Công an quận Lê Chân tiếp tục thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền./.