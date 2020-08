Bắt đầu thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng từ 9 giờ sáng nay

Sau khi đã đầu tư, xây dựng hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại tất cả các trạm thu phí trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) bắt đầu triển khai thu phí tự động không dừng (ETC) tại các trạm thu phí của tuyến cao tốc này bắt đầu từ 9 giờ sáng nay.

Phương tiện bắt đầu đi vào trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Cụ thể, tại đầu ra và đầu vào của mỗi trạm thu phí, VIDIFI đều bố trí 1-2 làn chỉ dành cho phương tiện sử dụng dịch vu thu phí ETC (nằm ở bên trái sát dải phân cách giữa bằng bê tông), một số làn thu phí hỗn hợp (thu phí không dừng ETC và thu phí một dừng MTC) và các làn thu phí một dừng.



Trước các trạm thu phí có lắp đặt biển báo chỉ dẫn làn thu phí ETC, gần khu vực trạm thu phí có biển báo điện tử, sơn kẻ đường phản quang ghi rõ làn ETC, làn hỗn hợp, đinh phản quang dẫn hướng và trên giá long môn có biển hiệu làn thu phí ETC, làn thu phí hỗn hợp để người điều khiển phương tiện dễ dàng nhận diện làn thu phí ETC.

Để phát huy tốt các tính năng của làn thu phí ETC, VIDIFI đề nghị người điều khiển phương tiện có thẻ Etag (thẻ đăng ký dịch vụ thu phí ETC được dán vào kính chắn gió phía trước hoặc đèn xe) đi vào làn ETC, các phương tiện không có thẻ Etag hoặc toàn bộ phương tiện là xe tải đi vào làn thu phí một dừng (MTC) hoặc làn thu phí hỗn hợp.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng triển khai thu phí tự động không dừng từ ngày hôm nay (11/8).

Khi lưu thông qua làn ETC, người điều khiển xe cần giữ vận tốc nhỏ hơn 40km/giờ để đảm bảo an toàn, giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe là 8m, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái barrie, làm theo hướng dẫn của nhân viên điều hành tại trạm.

“Các phương tiện chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí nếu vẫn lưu thông vào làn dành riêng cho phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí ETC thì sẽ bị xử phạt theo quy định,” lãnh đạo VIDIFI cho hay.

Về việc đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí ETC, theo phía VIDIFI, các chủ phương tiện muốn sử dụng dịch vụ thu phí ETC cần đăng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí ETC (hiện nay là Công ty VETC) để dán thẻ Etag và mở tài khoản giao thông. Thẻ Etag được dán lên kính chắn gió phía trước hoặc đèn xe.

Tài khoản giao thông dùng để thanh toán và quản lý phí sử dụng đường bộ khi xe qua trạm thu phí, mỗi tài khoản giao thông được mở duy nhất cho một khách hàng đăng ký và được sử dụng để thanh toán cho một hoặc nhiều phương tiện theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Việc dán thẻ lần đầu và mở tài khoản giao thông được Công ty VETC thực hiện miễn phí tại các điểm cung cấp dịch vụ của Công ty VETC. Tại một số trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Công ty VETC sẽ bố trí các điểm cung cấp dịch vụ để phục vụ các chủ phương tiện (trạm thu phí đầu tuyến, trạm thu phí cuối tuyến, trạm thu phí nút giao Quốc lộ 10, các trạm dừng nghỉ V24- Km24, V52-Km53 và V77-Km76). Việc nạp tiền vào tài khoản giao thông được thực hiện giống như nạp tiền vào tài khoản ngân hàng.

Ngoài điểm dán thẻ và nạp tiền trên, chủ xe muốn dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản giao thông có thể đến các Trung tâm đăng kiểm hoặc các trạm thu phí khác đã triển khai thu phí tự động không dừng để được phục vụ.

Với mong muốn phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, VIDIFI đề nghị người điều khiển phương tiện khi đi qua các trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đi đúng làn thu phí phù hợp với phương tiện của mình, các chủ phương tiện chưa dán thẻ Etag sớm đăng ký dán thẻ và mở tài khoản giao thông để được tận hưởng những lợi ích của công nghệ thu phí ETC mang lại./.