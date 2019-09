Bắt giữ 15 tấn pháo ngụy trang dạng hàng hóa nhập khẩu ở Lạng Sơn

Tối 6/9, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một xe container chở pháo qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn dưới dạng hàng hóa nhập khẩu.

15 tấn pháo được ngụy trang dưới dạng hàng hóa nhập khẩu để lên container vận chuyển đi nơi khác.



Số lượng pháo bị phát hiện, bắt giữ lên tới gần 15 tấn. Việc bắt các đối tượng này nằm trong một chuyên án lớn do Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi đưa pháo vào container. Kiểm tra trên xe, Ban chuyên án Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện toàn bộ số hàng hóa chứa trong 680 thùng hàng, đều là pháo nổ được ngụy trang dưới dạng hàng hóa nhập khẩu.

15 tấn pháo được vận chuyển bằng container.

Các đối tượng vận chuyển đều là người Việt Nam. Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đây là vụ buôn lậu pháo lớn nhất từ trước đến nay tại Lạng Sơn.

“Đối tượng lợi dụng các đối tượng hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu rồi nhập lên hẳn container nhưng lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ. Vụ này số lượng rất lớn, đang điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng trực tiếp vận chuyển”- Đại tá Nguyễn Trung Thực cho biết.

Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan, điều tra mở rộng vụ án./.

