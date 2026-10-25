Bắt giữ hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn tổ chức kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số đối tượng đã điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi bốc vác, vận chuyển trái phép hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng thu giữ 5.150 kg nầm lợn đông lạnh, 1.000 kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05. Số thực phẩm được đựng trong các thùng xốp, một số đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, các đối tượng bắt đầu chuyển hàng từ ô tô bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ đưa hàng lên bờ.

Đến khoảng 5h ngày 22/10, khi các đối tượng đang bốc vác hàng hóa lên xe thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.