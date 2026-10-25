English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh

Chủ Nhật, 18:08, 25/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi bốc vác, vận chuyển trái phép hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó một số hàng hóa đã bốc mùi hôi thối.

 

Trước đó, vào khoảng 5h ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Hèn tổ chức kiểm tra, phát hiện 11 đối tượng đang bốc vác, vận chuyển hàng hóa trái phép. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, một số đối tượng đã điều khiển bè mảng và ô tô bỏ chạy. 

bat giu hon 6 tan thuc pham dong lanh khong ro nguon goc tai quang ninh hinh anh 1
Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng có hành vi bốc vác, vận chuyển trái phép hơn 6 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại hiện trường, lực lượng Bộ đội Biên phòng thu giữ 5.150 kg nầm lợn đông lạnh, 1.000 kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy và 1 ô tô bán tải mang biển kiểm soát 14K-154.05. Số thực phẩm được đựng trong các thùng xốp, một số đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển số thực phẩm trên với tiền công 500.000 đồng/người. Từ tối 21/10, các đối tượng bắt đầu chuyển hàng từ ô tô bán tải xuống bè mảng, sau đó di chuyển men theo lòng hồ đến địa điểm định sẵn, chờ thời cơ đưa hàng lên bờ.

Đến khoảng 5h ngày 22/10, khi các đối tượng đang bốc vác hàng hóa lên xe thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

chuyen-doi-so-y-te-quang-ninh_2.jpg

Gõ cửa chuyển đổi số từ y tế cơ sở Quảng Ninh

VOV.VN - Chuyển đổi số y tế không chỉ là câu chuyện của các bệnh viện tuyến trên. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, nơi chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực phía Tây thành phố Quảng Ninh, bệnh án điện tử, ký số và hệ thống hình ảnh không in phim… đang thay đổi cách khám chữa bệnh hàng ngày.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ chủ cửa hàng tạp hóa buôn bán thuốc lá nhập lậu ở Thái Nguyên
Bắt giữ chủ cửa hàng tạp hóa buôn bán thuốc lá nhập lậu ở Thái Nguyên

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ cửa hàng tạp hóa về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ số lượng lớn hàng cấm trong quá trình kiểm tra.

Bắt giữ chủ cửa hàng tạp hóa buôn bán thuốc lá nhập lậu ở Thái Nguyên

Bắt giữ chủ cửa hàng tạp hóa buôn bán thuốc lá nhập lậu ở Thái Nguyên

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ cửa hàng tạp hóa về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ số lượng lớn hàng cấm trong quá trình kiểm tra.

Cận Tết, khách buôn tất bật “giữ hàng”: Hoa cúc sốt giá vì khan hiếm
Cận Tết, khách buôn tất bật “giữ hàng”: Hoa cúc sốt giá vì khan hiếm

VOV.VN - Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng khách buôn hoa đã xuống tận vườn để đặt cọc, giữ hàng từ sớm. Mưa lũ kéo dài và giá cây giống tăng cao khiến nguồn cung hoa Tết, đặc biệt là hoa cúc, trở nên khan hiếm, đẩy mặt bằng giá tại vườn tăng mạnh.

Cận Tết, khách buôn tất bật “giữ hàng”: Hoa cúc sốt giá vì khan hiếm

Cận Tết, khách buôn tất bật “giữ hàng”: Hoa cúc sốt giá vì khan hiếm

VOV.VN - Dù còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán nhưng khách buôn hoa đã xuống tận vườn để đặt cọc, giữ hàng từ sớm. Mưa lũ kéo dài và giá cây giống tăng cao khiến nguồn cung hoa Tết, đặc biệt là hoa cúc, trở nên khan hiếm, đẩy mặt bằng giá tại vườn tăng mạnh.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ
Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ

VOV.VN - Sử dụng ô tô cá nhân để vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, trú TP Hải Phòng) vừa bị Công an xã Thường Xuân phát hiện, bắt giữ cùng 419 sản phẩm khóa giả nhãn hiệu Việt – Tiệp, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ

VOV.VN - Sử dụng ô tô cá nhân để vận chuyển hàng giả từ Hải Phòng vào Thanh Hóa tiêu thụ, Nguyễn Văn Ngọc (SN 1993, trú TP Hải Phòng) vừa bị Công an xã Thường Xuân phát hiện, bắt giữ cùng 419 sản phẩm khóa giả nhãn hiệu Việt – Tiệp, trị giá khoảng 50 triệu đồng.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục