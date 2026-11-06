Bất ngờ phát hiện mảnh vòng tránh thai nằm trong mũi suốt 20 năm

Bệnh nhân L.Q.C. (56 tuổi, ngụ phường Bình Phú, TP.HCM) đến Bệnh viện Đa khoa Bình Phú trong tình trạng ngửi thấy mùi hôi tanh kéo dài, kèm đau nhức vùng mũi. Qua thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng và chụp cắt lớp vi tính vùng mũi xoang, bác sĩ phát hiện một khối cản quang tại khe mũi giữa. Kết quả nội soi xác định đây là dị vật bằng nhựa.

Sau khi được bác sĩ thông tin, người bệnh nhớ lại khoảng 20 năm trước từng điều trị viêm mũi xoang và được đặt một vật liệu vào mũi. Dị vật được lấy ra là một phần vòng tránh thai, cấu tạo bằng nhựa mềm, có hình dạng như cây thông. Đây là loại dụng cụ từng được sử dụng trong y khoa nhưng hiện không còn phổ biến.

Các bác sĩ soi lấy dị vật vòng tránh thai khỏi mũi

Các bác sĩ cho biết, dị vật tồn tại lâu ngày gây dính niêm mạc xung quanh, nhiễm trùng và chảy dịch có mùi hôi. Do người bệnh có bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường, sau khi lấy dị vật, bác sĩ chỉ định dùng kháng sinh phù hợp kết hợp hút rửa mũi xoang. Các triệu chứng hôi mũi và đau nhức đã cải thiện đáng kể.

ThS.BSCKII Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng khoa Khám bệnh, phụ trách điều hành khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Bình Phú cho biết trước đây, vòng tránh thai được sử dụng để đặt vào mũi trong điều trị viêm mũi teo, nhằm thu hẹp khoang mũi, cải thiện tình trạng khô mũi, đóng vảy và cảm giác nghẹt mũi.

Hình mảnh nhựa sau khi được lấy ra từ mũi bên phải của người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội Thính học Việt Nam, bác sĩ hợp tác hỗ trợ chuyên môn tại bệnh viện, hiện nay viêm mũi teo ít gặp hơn nhờ tiến bộ y học và việc chăm sóc sức khỏe được quan tâm hơn. Phương pháp đặt vòng tránh thai vào mũi cũng không còn được thực hiện.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi có các triệu chứng như giảm hoặc mất khứu giác, ngửi thấy mùi hôi, chảy mũi, đau nhức vùng mũi kéo dài trên 3 tuần cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.