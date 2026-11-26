Đào ao, trồng cam, tạo lập tài sản bất thường dọc tuyến

Một ao nuôi được đào ngay sát quốc lộ 48D. (Ảnh: Minh Châu).

Những ngày gần đây, dọc Quốc lộ 48D, đoạn qua phường Hoàng Mai và xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An, xuất hiện tình trạng người dân thuê máy móc đào đất làm ao, đắp bờ, trải bạt tích nước, trồng cây ăn quả với mật độ cao. Các hoạt động này diễn ra trong thời điểm cơ quan chức năng đang chuẩn bị triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ Cảng Đông Hồi đến Thái Hòa.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số khu vực dọc tuyến đường, người dân tiến hành đào ao, đắp bờ đất, trải bạt để tích nước, dựng hàng rào và trồng cây ăn quả. Một số diện tích đất bị thay đổi hiện trạng trong thời gian chuẩn bị thực hiện dự án.

Tại khu vực khối 13, phường Hoàng Mai, một số hộ dân đào ao, đắp bờ đất cao khoảng 40-50 cm, trải bạt phía dưới để tích nước. Có khu vực ao đào tương đối rộng, độ sâu khoảng 50-60 cm.

Theo thông tin từ địa phương, các hộ dân cho biết việc đào ao nhằm mục đích nuôi lươn. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chưa ghi nhận việc thả con giống. Các khu vực đào ao, tích nước nằm dọc Quốc lộ 48D, trong phạm vi có dấu hiệu liên quan đến hành lang tuyến đường.

Nhiều ao nuôi được đào dọc quốc lộ 48D có dấu hiệu chờ giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Minh Châu).

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hoàng Mai, qua kiểm tra dọc Quốc lộ 48D, đoạn qua khối 13, địa phương ghi nhận 5 hộ có hoạt động đào ao, xây dựng công trình, tạo lập tài sản; 5 hộ trồng cây cam hoặc đổ đất san lấp để trồng cam.

Tình trạng đào ao, trồng cây, xây dựng công trình, tạo lập tài sản dọc tuyến có dấu hiệu nhằm đón đền bù giải phóng mặt bằng khi dự án được triển khai, tiềm ẩn nguy cơ gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sau này.

Lập tổ công tác, kiên quyết xử lý vi phạm

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, ông Phạm Văn Hào, Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai cho biết, tình trạng vi phạm mới phát sinh khoảng một tuần trở lại đây, chủ yếu tại khu vực giáp ranh giữa phường Hoàng Mai và xã Quỳnh Thắng. Một số hộ dân có hành vi đắp bờ, đào ao, trải bạt tích nước dọc Quốc lộ 48D, trong phạm vi có dấu hiệu vi phạm hành lang tuyến đường.

UBND phường Hoàng Mai họp, thành lập tổ công tác, kiểm tra xử lý vi phạm. (Ảnh: Hoàng Mai).

Ngay sau khi phát hiện, phường Hoàng Mai đã thành lập tổ công tác do một Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng, với sự tham gia của các lực lượng liên quan, trong đó có công an và Hạt Quản lý đường bộ Hoàng Mai I. Tổ công tác trực tiếp kiểm tra, lập biên bản, làm việc với các hộ dân, tuyên truyền, giải thích và vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm.

“Đến ngày 26/11, không phát sinh thêm đào ao, xây dựng công trình. Một số hộ đã tự nguyện tháo dỡ bạt, bỏ việc tích nước và san lấp lại. Đối với những trường hợp chưa chấp hành, phường đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định”, ông Phạm Văn Hào cho biết.

Theo ông Hào, đối với các trường hợp trồng cây, địa phương sẽ căn cứ mục đích sử dụng đất để xem xét, xử lý. Nếu trồng cây đúng mục đích sử dụng đất, phường sẽ tuyên truyền, khuyến cáo; trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích sẽ kiên quyết xử lý.

“Quan điểm của phường là xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật, trước hết tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục. Nếu không chấp hành, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Tổ công tác sẽ tăng cường kiểm tra, tuần tra, kiên quyết không để tình trạng đào ao, trồng cây, vi phạm hành lang Quốc lộ 48D tiếp diễn. UBND phường đang hoàn thiện hồ sơ để cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm không tự giác chấp hành”, ông Phạm Văn Hào nhấn mạnh.

Liên quan đến tình trạng này, ngày 20/11, UBND xã Quỳnh Thắng cũng phát thông báo cho biết đã phát hiện một số trường hợp trồng cây, làm hàng rào, đào ao bất thường trên các thửa đất dọc Quốc lộ 48D.

Chính quyền địa phương cảnh báo, những trường hợp cố tình vi phạm, tạo lập tài sản nhằm trục lợi chính sách có thể không được bồi thường và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng phường Hoàng Mai vận động người dân tự giác tháo dỡ, khắc phục vi phạm. (Ảnh: Hoàng Mai).

Trước đó, ngày 18/11, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã có công văn gửi UBND 6 xã, phường có dự án đi qua, yêu cầu ngăn ngừa tình trạng trồng cây, xây mới, cơi nới nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi dự kiến thực hiện dự án.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, qua nắm bắt tình hình, tại một số khu vực, đặc biệt đoạn qua phường Hoàng Mai và xã Quỳnh Thắng (từ Km18 đến Km30 Quốc lộ 48D), đã xuất hiện tình trạng người dân trồng mới, tăng mật độ cây trồng trên đất, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 48D đoạn từ Cảng Đông Hồi đến Thái Hòa được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 11/9/2026, với tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Tuyến đường dài khoảng 41 km, đi qua 6 xã, phường gồm Tân Mai, Hoàng Mai, Quỳnh Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn và Đông Hiếu, dự kiến khởi công trước tháng 5/2027.