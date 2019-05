Bắt xe ô tô vận chuyển hơn nửa tấn thực thực phẩm không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 14h ngày 20/5, trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, Tổ tuần tra kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang phát hiện xe ô tô khách vận chuyển số lượng lớn thực phẩm đang bốc mùi hôi thối.

Những thùng chứ thực phẩm bốc mùi hôi thối.

Tài xế xe khách mang biển kiểm soát 51B - 116.15, Bùi Thanh Nguyền (55 tuổi) ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, trên xe có 75kg đùi gà đông lạnh, khoảng 80kg lòng heo đã bốc mùi hôi thối và 500kg da heo đã qua sơ chế thành bì không rõ nguồn gốc.



Qua điều tra ban đầu số hàng hóa trên được bà Ngụy Cẩm Há (63 tuổi) ở thị xã Tân Châu, An Giang nhận chở thuê từ thành phố Hồ Chí Minh về thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tiêu thụ. Nhưng chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Số hàng hóa trên sau khi bắt giữ được bàn giao cho Chi Cục chăn nuôi thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang kiểm tra xử lý./.

