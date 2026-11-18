Ngày 18/11, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt cho biết, trong chương trình điều tra, đánh giá hiện trạng quần thể và bảo tồn các loài thú Guốc chẵn năm 2026, đơn vị lần đầu ghi nhận được hình ảnh Mang Pù Hoạt (Muntiacus puhoatensis) ngoài tự nhiên tại khu bảo tồn bằng hệ thống bẫy ảnh.

Bẫy ảnh ghi nhận loài Mang Pù Hoạt cực kỳ nguy cấp tại rừng Nghệ An.

Theo kết quả điều tra, hình ảnh loài Mang Pù Hoạt được ghi nhận tại nhiều vị trí, vào các thời điểm khác nhau. Cụ thể, lần đầu vào đêm 27/8/2026; tiếp đó, các ngày 3, 7 và 11/9; ngày 3 và 25/10/2026, với những lần ghi nhận vào buổi sáng, buổi chiều.

Việc liên tiếp ghi nhận hình ảnh loài này tại nhiều vị trí, thời điểm cho thấy Mang Pù Hoạt vẫn hiện diện trong các sinh cảnh rừng tự nhiên của Khu BTTN Pù Hoạt. Đây là tư liệu có giá trị đối với công tác nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Mang Pù Hoạt là loài thú thuộc họ Hươu nai, bộ Guốc chẵn, có kích thước cơ thể nhỏ, trọng lượng khoảng 15-20 kg. Loài có bộ lông màu nâu đậm, vùng má và mũi sẫm màu hơn; phần lông dưới cằm dày, rậm. Cá thể đực có gạc ngắn, không phân nhánh, đế sừng thấp. Đuôi ngắn, phần lông phía trên màu nâu đậm, phía dưới trắng nhạt.

Loài này thường sinh sống trong các khu rừng kín thường xanh, có nhiều cây gỗ lớn, ở độ cao trên 700 m. Đây là dạng sinh cảnh có những điều kiện đặc thù đối với sự tồn tại và phát triển của loài.

Theo Sách đỏ Việt Nam năm 2024, Mang Pù Hoạt được xếp hạng Cực kỳ nguy cấp (CR - Critically Endangered), thuộc nhóm loài có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên rất cao. Trong thời gian dài, thông tin về sự tồn tại và phân bố của loài này rất hạn chế. Năm 2025, Mang Pù Hoạt cũng được ghi nhận tại Khu BTTN Xuân Liên (Thanh Hóa) thông qua điều tra thực địa, bẫy ảnh và phân tích mẫu di truyền.

Tại Việt Nam, loài được ghi nhận phân bố ở Nghệ An (Pù Hoạt) và Thanh Hóa (Xuân Liên, Pù Luông). Việc tiếp tục ghi nhận hình ảnh Mang Pù Hoạt tại Pù Hoạt góp phần bổ sung tư liệu về sự hiện diện của loài trong các sinh cảnh rừng tự nhiên ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Những năm gần đây, Khu BTTN Pù Hoạt cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm.

Ban Quản lý Khu BTTN Pù Hoạt cho biết, với quy mô và thời gian điều tra hiện nay, dữ liệu thu thập được chưa đủ cơ sở để xác định chính xác số lượng cá thể cũng như quy mô quần thể Mang Pù Hoạt tại khu bảo tồn. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra bằng hệ thống bẫy ảnh, kết hợp phân tích ADN từ các mẫu thu thập ngoài thực địa nhằm đánh giá đầy đủ hơn về sự phân bố, hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo tồn phù hợp.

Những năm gần đây, Khu BTTN Pù Hoạt cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài thú quý hiếm như mèo gấm vào các năm 2024, 2025 và 2026; sói lửa năm 2024; beo lửa năm 2025.

Việc ghi nhận Mang Pù Hoạt cùng nhiều loài thú quý hiếm khác tiếp tục cho thấy giá trị đa dạng sinh học của những cánh rừng tự nhiên Pù Hoạt. Đây cũng là cơ sở để tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, duy trì sinh cảnh và bảo tồn những loài động vật hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.