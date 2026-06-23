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Bay flycam, drone sai quy định có thể bị phạt tới 40 triệu đồng, tịch thu thiết bị

Thứ Ba, 11:45, 23/06/2026
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VOV.VN - Người sử dụng flycam, drone (máy bay không người lái) cần đặc biệt lưu ý các quy định mới về hoạt động bay, bởi nhiều hành vi vi phạm có thể bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng, thậm chí bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép bay.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 15/12/2025, Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và khai thác tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm phổ biến của người chơi flycam, drone được áp dụng mức xử phạt nghiêm khắc.

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Người sử dụng flycam, drone (máy bay không người lái) cần đặc biệt lưu ý các quy định mới về hoạt động bay, bởi nhiều hành vi vi phạm có thể bị xử phạt lên tới 40 triệu đồng, thậm chí bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép bay.

Cụ thể, người điều khiển phương tiện bay chưa thực hiện đăng ký, chưa được cấp phép bay hoặc hoạt động không đúng khu vực, thời gian được cấp phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

Trường hợp sử dụng flycam, drone, UAV để quay phim, chụp ảnh từ trên không khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt từ 8 đến 9 triệu đồng. Đối với hành vi tổ chức hoạt động bay trái phép, mức phạt có thể lên tới từ 20 đến 30 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, các trường hợp sử dụng flycam hoặc drone, UAV gây cản trở hoạt động hàng không, ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện bay khác có thể bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử lý bổ sung như tịch thu flycam, drone hoặc tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3 đến 6 tháng theo quy định. Đối với tổ chức vi phạm, mức xử phạt có thể gấp đôi so với cá nhân thực hiện cùng hành vi.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân trước khi sử dụng flycam, drone, UAV cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp phép bay và chỉ hoạt động trong khu vực được phép. Đặc biệt, tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay tại các khu vực cấm, khu vực quân sự, công trình trọng điểm hoặc những nơi có yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh việc tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp tránh các chế tài xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn hàng không, an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Văn Ngân/VOV.VN
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