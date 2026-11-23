Long Thành khai thác theo 3 giai đoạn

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026. Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không sẽ triển khai khai thác một số đường bay nội địa và quốc tế, sau đó tăng dần tần suất theo lộ trình phù hợp với năng lực phục vụ của sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0h ngày 24/12/2026.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết, công tác thi công xây dựng và chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành đang bước vào giai đoạn tổng lực, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào vận hành ngày 24/12/2026.

ACV đã xây dựng các mốc tiến độ cụ thể từ nay đến thời điểm khai thác, bao gồm hoàn thành các hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và chạy thử các kịch bản vận hành. Các công việc được triển khai đồng thời nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi sân bay đón những chuyến bay thương mại đầu tiên.

Kế hoạch khai thác được chia thành 3 giai đoạn, tương ứng với các lịch bay mùa đông và mùa hè. Cụ thể, giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 24/12/2026 đến hết tháng 3/2027, theo lịch bay mùa đông 2026-2027. Giai đoạn 2 kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10/2027, tương ứng lịch bay mùa hè 2027. Từ tháng 10/2027, sân bay bước vào giai đoạn 3, theo lịch bay mùa đông 2027-2028.

Trong giai đoạn đầu, ACV dự kiến đưa khu vực cánh Tây và khu vực trung tâm nhà ga hành khách T1 vào khai thác. Sản lượng dự kiến đạt khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay mỗi ngày, với tần suất đăng ký tối đa 366 chuyến/tuần.

Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu slot của Cục Hàng không Việt Nam và kế hoạch đăng ký của các hãng, tổng sản lượng khai thác dự kiến tại Long Thành từ tháng 12/2026 đến hết lịch bay mùa đông, ngày 27/3/2027, tối đa 226 chuyến/tuần.

Trong đó, Vietnam Airlines và Vietjet Air đều đăng ký khai thác ngay trong giai đoạn đầu, với các phương án tổ chức đội tàu bay và mạng đường bay riêng.

Vietnam Airlines xác nhận bay ngay ngày 24/12

Theo kế hoạch đăng ký, Vietnam Airlines là hãng đầu tiên đăng ký các đường bay quốc tế tại sân bay Long Thành, với tổng tần suất 44 chuyến/tuần, tối đa 8 chuyến/ngày, cung ứng 8.096 ghế/tuần, tương đương 1.472 ghế/ngày. Các đường bay quốc tế dự kiến gồm Long Thành - Bắc Kinh, Quảng Châu, Hồng Kông và Manila.

Chuyến bay thương mại đầu tiên của Vietnam Airlines xuống sân bay Long Thành tháng 12/2025.

Đối với mạng bay nội địa, Vietnam Airlines đăng ký khai thác đường bay Long Thành - Hà Nội với tần suất 28 chuyến/tuần, tương đương 4 chuyến/ngày. Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, hãng đã thống nhất với ACV thực hiện 2 chuyến bay thử nghiệm trong tháng 12/2026, trước thời điểm sân bay chính thức khai thác thương mại.

Hãng cũng đã gửi ACV lịch khai thác ban đầu và đang tiếp tục hoàn thiện phương án, phấn đấu hoàn thành vào đầu tháng 12/2026.

“Với Vietnam Airlines, chắc chắn sẽ bay ngay vào ngày đầu khai thác, ngày 24/12 theo thông báo của ACV và các cơ quan chức năng”, ông Đặng Anh Tuấn cho biết.

Lãnh đạo Vietnam Airlines cũng lưu ý việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong tổ chức phân luồng giao thông, đón và phục vụ hành khách. Phương án điều phối cần tính đến cả hành khách nội địa và quốc tế, bảo đảm hoạt động đi lại tại sân bay diễn ra đồng bộ, thuận lợi.

Vietjet đưa 3 tàu bay Airbus A321 vào khai thác theo lộ trình

Đối với Vietjet Air, hãng đăng ký khai thác tại sân bay Long Thành với 3 tàu bay Airbus A321, theo lộ trình tăng dần trong những tuần đầu vận hành. Cụ thể, trong ngày đầu tiên sân bay khai thác thương mại, Vietjet dự kiến bố trí một tàu bay tại Long Thành để thực hiện đường bay đến Hà Nội.

Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đều đăng ký khai thác giai đoạn đầu ở sân bay Long Thành.

Sang tuần thứ hai, hãng bổ sung tàu bay thứ hai, khai thác thêm các đường bay kết nối Long Thành với Hải Phòng và Vinh. Đến giữa tháng 1/2027, tàu bay thứ ba dự kiến được đưa vào khai thác, mở rộng mạng đường bay từ Long Thành đến Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế, Thanh Hóa và Phú Quốc.

Theo kế hoạch đăng ký, Vietjet Air dự kiến khai thác tối đa 154 chuyến/tuần, tương ứng 22 chuyến/ngày trên 5 đường bay kết nối Long Thành với Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa và Đà Nẵng.

Đại diện hãng cho biết, các đường bay nội địa từ sân bay Long Thành đến các sân bay khu vực phía Bắc đã nằm trong kế hoạch khai thác. Việc tăng số lượng tàu bay sẽ gắn với lộ trình mở rộng mạng đường bay trong giai đoạn đầu vận hành. Vietjet cũng kiến nghị sớm hoàn thành các thủ tục liên quan để hãng có cơ sở xây dựng giá vé, đăng ký với cơ quan quản lý và triển khai bán vé trên hệ thống.

Theo ACV, kế hoạch bay chính thức tại sân bay Long Thành sẽ tiếp tục được cập nhật với các hãng hàng không trong tuần đầu tháng 12/2026.

Với phương án khai thác phân kỳ, Vietnam Airlines và Vietjet Air sẽ từng bước đưa các đường bay vào hoạt động, tăng số lượng tàu bay và tần suất khai thác theo kế hoạch. Việc phối hợp giữa đơn vị quản lý sân bay, hãng hàng không và các cơ quan chức năng trong tổ chức khai thác, điều phối giao thông và phục vụ hành khách sẽ là những yếu tố quan trọng để bảo đảm hoạt động tại Long Thành được triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu.