Bé gái 13 tuổi bị sét đánh tử vong khi đi chăn trâu

Chiều tối 7/8, thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa có một cháu bé bị sét đánh tử vong. Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Thị Nh (13 tuổi , trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ). Ảnh minh họa: KT.

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 7/8, cháu Nguyễn Thị Nh cùng với em gái và một bé gái hàng xóm đi chăn trâu ở đồng cỏ cách khu dân cư vài trăm mét. Trong lúc trời mưa, ba bé gái này ngồi bên nhau ngay tại bãi cỏ thì bị sét đánh. Em Nh văng vài mét, sém da, rách quần áo.

Hai bé gái còn lại không bị thương nên chạy về làng hô hoán mọi người. Khi người lớn đến nơi thì xác định Nh đã tử vong trước đó.

Trước đó vào tháng 5, bốn người ở huyện Quỳ Hợp, Nghệ An trong lúc đang ngồi trong nhà cũng bị sét đánh bất tỉnh. Hồi tháng 6 năm nay, tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, 12 người đang ngồi trong lều che bạt giữa cánh đồng để trú mưa cũng bị sét đánh bất tỉnh./. Sét đánh chết 2 nông dân khi đang cấy lúa VOV.VN -Sáng nay (13/7), mưa to kèm giông sét đã khiến 2 nông dân tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) thiệt mạng khi đang cấy lúa ngoài ruộng.