Bé gái 22 tháng tuổi tử vong thương tâm do chó nhà hàng xóm tấn công

Ngày 11/7, ông Phạm Đình Chương - Trưởng công an xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ một bé gái 22 tháng tuổi tử vong thương tâm do bị chó cắn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/7, cháu Phan Thị Yến N. (22 tháng tuổi, trú tại xã Nghi Diên) đang chơi cùng chị gái 10 tuổi ở trước nhà thì bất ngờ bị một con chó của nhà hàng xóm xông vào cắn xé.

Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tìm cách ứng cứu, đồng thời đưa cháu bé vào Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc - cho biết, cháu N. nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết cắn sâu ở vùng mạn sườn. Cháu bị chó cắn thủng ruột, thủng lên cơ hoành và có cả vết thương ở tim gây tràn dịch.

Bệnh viện huyện đã chuyển bé gái lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngay trong đêm, nhưng do vết thương quá nặng, cháu N. đã tử vong./.