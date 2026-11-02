Bé gái hơn 3 tuổi ở Nghệ An tử vong do uống nước trong lọ nhặt được

Trưa 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn có một bé gái hơn 3 tuổi tử vong.

Đông đảo người thân, người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/11, bé Đ.T.B.N. (trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) đi chơi trong khu vực xóm thì nhặt được một lọ thuốc nước. Do lọ thuốc có hình dáng giống chai siro, cháu bé cầm lên uống và có những biểu hiện trúng độc.

Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu tại Hà Nội. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cháu bé không qua khỏi.

Sáng 2/11, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, bé Đ.T.B.N. được gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình cháu N. có 4 người con. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương xã Quan Thành đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.