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Bé gái hơn 3 tuổi ở Nghệ An tử vong do uống nước trong lọ nhặt được

Thứ Hai, 14:31, 02/11/2026
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VOV.VN - Một bé gái hơn 3 tuổi ở xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, tử vong sau khi được gia đình đưa đi cấp cứu tại Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, cháu bé nghi đã uống phải chất lỏng trong một lọ thuốc nhặt được khi đi chơi.

Trưa 2/11, lãnh đạo UBND xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn có một bé gái hơn 3 tuổi tử vong.

be gai hon 3 tuoi o nghe an tu vong do uong nuoc trong lo nhat duoc hinh anh 1
Đông đảo người thân, người dân địa phương  đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/11, bé Đ.T.B.N. (trú tại xóm Hoàng Diệu, xã Quan Thành) đi chơi trong khu vực xóm thì nhặt được một lọ thuốc nước. Do lọ thuốc có hình dáng giống chai siro, cháu bé cầm lên uống và có những biểu hiện trúng độc.

Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa cháu đi cấp cứu tại Hà Nội. Tuy nhiên, dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa, cháu bé không qua khỏi.

Sáng 2/11, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, bé Đ.T.B.N. được gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Được biết, gia đình cháu N. có 4 người con. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương xã Quan Thành đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình.

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Cứu sống 4 trẻ ngộ độc nặng vì ăn nhầm mì tôm có thuốc diệt chuột

VOV.VN - Chiều 14/5, Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Nguyễn Duy Liêm - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và đang điều trị cho 4 bệnh nhi ở độ tuổi từ 5 - 9 đến từ xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu bị ngộ độc do ăn nhầm mì tôm có tẩm thuốc diệt chuột.

Bá Thăng/VOV.VN
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