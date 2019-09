Bế mạc, trao giải Liên hoan PT-TH Công an Nhân dân lần thứ XII

Liên hoan Truyền hình- Phát thanh Công an nhân dân lần thứ 12 diễn ra từ ngày 9 đến 13/9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hoan năm nay có 5 hạng mục giải thưởng: Tác phẩm báo chí truyền hình, Tác phẩm nghệ thuật phát sóng trên truyền hình, Chuyên mục An ninh trật tự phát trên các Đài truyền hình, Các chương trình phát thanh và Người dẫn chương trình truyền hình. Có 77 đoàn tham gia gửi về dự liên hoan gần 520 tác phẩm và các chuyên mục…

Trao giải Bạc Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, nhiều tác phẩm có chất lượng cao và nhiều người dẫn chương trình truyền hình (MC) đã xuất sắc thể hiện khả năng của mình. Với tinh thần trách nhiệm, công tâm, Ban giám khảo đã chọn được các tác phẩm xuất sắc để trao 48 Huy chương Vàng, 107 huy chương Bạc và 186 bằng khen; 7 phát thanh viên, người dẫn chương trình truyền hình đạt giải A,14 giải B và 21 giải C.

Nhóm tác giả của Kênh Truyền hình Du lịch Việt Nam (Việt Nam Journey) xuất sắc đoạt Huy chương Bạc hạng mục Tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt; nhóm tác giả của Ban Thời sự (VOV1) đoạt Huy chương Vàng hạng mục Phát thanh.

Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an- Trưởng Ban tổ chức liên hoan.

Tại lễ bế mạc, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an cho biết: “Các tác phẩm dù ở bất cứ thể loại nào đều bám sát hơi thở cuộc sống và nhiệm vụ chính trị của ngành Công an. Phản ảnh rõ nét, chân thực cuộc chiến chống tội phạm, đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân, đồng thời, cũng thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng của người chiến sĩ CAND cầm bút trên mặt trận văn hóa tưởng”.

“Hy vọng liên hoan lần này sẽ góp phần tạo động lực niềm tin cho những người làm báo trong CAND ngày càng trưởng thành", Trung tướng Mai Văn Hà khẳng định như vậy tại lễ bế mạc.