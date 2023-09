Bé trai 10 tuổi ở Bình Phước tử vong dưới hố nước khi cùng bạn chơi trốn tìm

Thông tin ban đầu, chiều ngày 2/9, bé trai 10 tuổi Hoàng Thiên P. (ngụ khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) cùng một số bạn chơi trốn tìm tại khu vực Trung tâm thương mại Bù Đốp.

Hố nước sâu nơi bé trai tử vong (ảnh: ĐC).

Đến khoảng 18h tối cùng ngày, người nhà không thấy P. về ăn cơm nên chia nhau đi tìm.

Đến rạng sáng 3/9, mọi người tới khu vực hố thoát nước bên đường ngay Trung tâm Thương mại Bù Đốp thì phát hiện P. tử vong. Hố nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân sâu hơn 2m.

Vụ việc được trình báo công an. Ngay sau đó Công an huyện Bù Đốp đã có mặt khám nghiệm hiện trường, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ vụ việc.