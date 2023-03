Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Điểm trông giữ trẻ hoạt động chui

Vụ việc đáng tiếc xảy ra vào ngày 27/2, tại điểm trông giữ trẻ có địa chỉ tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nạn nhân là cháu P. T. Đ., sinh ngày 11/9/2021, địa chỉ: Đặng Xá - Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Nội. Cháu Đ. được gia đình cho học tại nhóm trẻ gia đình này mới được hơn 1 tuần do 2 cô: Nguyễn Thị An, sinh năm 1993 và cô Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1992, đều ở tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội trông giữ.

Điểm trông giữ trẻ tự phát tại xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội

Hai cô An và Lành thuê địa điểm tại nhà ông Tôn, thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội để làm địa điểm trông giữ trẻ, tổng số trẻ học tại nhóm là 6 cháu.

Chiều thứ Năm ngày 23/2/2023, khi mẹ cháu Đ. đến đón, cô giáo thông tin: “Cháu bị ngã”, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau cháu ăn cháo thì bị nôn, mẹ cháu vẫn cho cháu đi lớp, cháu ngoan, bình thường không quấy khóc. Đến hơn 7h00 sáng Chủ nhật ngày 26/2/2023, mẹ cháu vẫn đưa cháu đi lớp bình thường, đến khoảng 10h sáng thì cô giáo gọi điện cho mẹ cháu thông báo là cháu bị nôn 2-3 lần kèm ngất, gọi cháu không tỉnh.

Cô giáo và mẹ đã đưa cháu ra trạm xá, được các y bác sỹ tại đây hỗ trợ máy thở, sau đó đưa cháu lên Bệnh viện Nông nghiệp. Xác định tình trạng của cháu bị nặng nên bệnh viện giới thiệu chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Đến khoảng hơn 4h chiều ngày 1/3/2023, Bệnh viện tiên lượng cháu không qua khỏi, gia đình đã đưa cháu về nhà, và cháu mất vào hồi 16h10 chiều 2/3/2023. Cơ quan chức năng đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi và hiện chưa có kết luận.

Công an huyện Thường Tín đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành, là 2 cô trông trẻ. Hiện công an huyện Thường Tín đang tiếp tục mở rộng điều tra về vụ án

Trao đổi với PV VOV2, ông Nguyễn Như Ý cho biết, tháng 11/2022, sau khi kiểm tra điểm trường mầm non này ở xã Vạn Điểm, Phòng Giáo dục huyện thấy không đủ tiêu chuẩn nên đã không cấp phép hoạt động. Chính quyền địa phương đã từng 2 lần lập biên bản xử phạt chủ cơ sở này về việc hoạt động chui. Thế nhưng điểm trông giữ trẻ này vẫn phớt lờ và tự ý nhận trông giữ, cho đến khi vụ việc đáng tiếc xảy ra.

“Cơ sở này không có biển hiệu và nhận trông giữ khoảng 6-7 trẻ. Địa điểm trông trẻ cũng được thuê tại nhà dân”, ông Nguyễn Như Ý, trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho biết thêm.

Hiện nay Phòng giáo dục huyện Thường Tín quản lý 42 điểm trông giữ trẻ mầm non có đăng ký và được cấp phép, còn những điểm tự phát ở các xã, thị trấn, Phòng không quản lý.

Chiều 3/3, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn giao UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc theo quy định, báo cáo UBND TP về kết quả trước ngày 10/3. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé./.