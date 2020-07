Bé trai 7 tuổi ở Lào Cai tử vong sau phẫu thuật tinh hoàn

Cụ thể, vào hồi 15h40 ngày 27/7, bé Phan Kim Thái (nam giới, 7 tuổi, dân tộc Dao, trú tại bản Múi 1, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên thăm khám.



Chẩn đoán của bác sĩ tại bệnh viện cho thấy, bệnh nhi xuất hiện nang nước thừng tinh trái, chỉ định phẫu thuật.

Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên - nơi xảy ra sự việc.

9h40 ngày 29/7 khi tới phiên phẫu thuật, các y bác sĩ tiến hành mổ xử lý tinh hoàn cho cháu bé. Đến 10h40 thì cháu Thái bắt đầu có các dấu hiệu co thắt thanh phế quản, khó thở…. phải đưa vào cấp cứu, hồi sức nhưng không qua khỏi. Cháu Thái tử vong vào hồi 14h15 cùng ngày.



Sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên đã có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế tỉnh Lào Cai; đồng thời tổ chức họp chuyên môn đánh giá lại quy trình khám, điều trị.



Nhận định ban đầu cho thấy, nguyên nhân khiến cháu Thái tử vong nghĩ nhiều đến sốc phản vệ. Còn sốc do gây mê, nội khí quản, thuốc kháng sinh hay dịch truyền… thì cần thời gian xác minh cụ thể.



Được biết, phía Bệnh viện cũng đã tới gặp gỡ, chia sẻ với gia đình cháu bé, đồng thời mời Công an tới hiện trường, niêm phong toàn bộ hồ sơ, bệnh án, thuốc điều trị…để điều tra làm rõ. Cơ quan pháp y Trung ương cũng đã được mời đến để tiến hành giám định./.